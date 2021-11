L’Uomo tigre e L’angelo e la mosca

Doppio appuntamento questa settimana per Galleria Toledo. Il 17 e 18 novembre va in scena “L’uomo tigre” di e con Andrea Kaemmerle, il 20 e il 21 debutta “L’angelo e la mosca” conferenza spettacolo di Massimiliano Civica.

Andrera Kaemmerle è autore, regista e unico interprete dello spettacolo prodotto da Guascone Teatro. Uno spettacolo poetico e comico al tempo stesso che regala al pubblico una riflessione sulla vecchiaia. Un gioco allegro e sarcastico sulla provincia italiana e sull’essere padri avendo in cuore l’incertezza di un secolo imbarazzante e nella pancia il sentimento di essere imbattibili come l’uomo tigre.

Protagonisti due “personaggi” che nelle 100 repliche dello spettacolo “Lisciami” avevano fatto ridere e sognare pubblico e critica. Si tratta di BABBO ed ORESTE: due eroi del liscio, due pensionati della sagra, due giramondo, che arrivano alla vecchiaia con decisioni opposte. Li unisce il fatto che hanno deciso di ribellarsi al silenzio nel quale stavano finendo e così, in una notte insonne, si confessano in modo comico e “squassevole.

Nelle note di regia è specificato che lo spettacolo è perfetto per figli, padri, zii, mamme, nonni, nipoti e cugini.

Un altro capitolo della comicità poetica che contraddistingue da sempre Guascone Teatro.

Racconti, facezie e buffi indovinelli sono sempre stati utilizzati dai grandi Maestri dell’Occidente e dell’Oriente per “contrabbandare” insegnamenti profondi, per aprire il cuore degli uomini ad una comprensione più elevata della realtà, per svelare ciò che c’è oltre il nostro abituale modo di vedere le cose.

I racconti del Baal Shem Tov e dei Rebbe dello Chassidismo, le storie dei Sufi e le poesie di Jalal al-Din Rumi, gli indovinelli dello Zen e le parabole di Jesù nei Vangeli Apocrifi serviranno per provare ad illustrare e spiegare aspetti, comportamenti e situazioni del mondo del Teatro e dei suoi protagonisti.

“Che c’entra la Mistica col Teatro?”, è la domanda che risuona in questa conferenza-spettacolo.

