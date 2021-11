Fino all’8 novembre, il contest per giovani produttori e giovani musicisti under 35 con una giuria d’eccezione

Max Casacci dei Subsonica, Andro dei Negramaro, Frenetik, Drone 126 e Luca Proietti sono i primi confermati tra gli autorevoli nomi che ascolteranno e valuteranno gli artisti, musicisti, compositori di Maker Music x YOUth, il nuovo concorso lanciato da Maker Faire Rome – The European Edition in collaborazione con Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinato ai giovani producer, autori, cantanti e “creatori musicali” tra i 18 e i 35 anni che dovranno cimentarsi con una proposta d’identità sonora per le future iniziative del dipartimento per accompagnare le attività di comunicazione legate alla Carta Giovani Nazionale.

La giuria – che esprimerà un voto da 1 a 10 sui 10 jingle e sui 10 brani cantati – è composta da artisti che – con il loro lavoro e la loro arte – contribuiscono attivamente a definire il sound contemporaneo e attuale del nostro Paese. Insieme, parlano a pubblici e target diversi creando un insieme di expertise perfette per giudicare la colonna sonora della Carta Giovani Nazionale.

Ad iniziare da Max Casacci – chitarrista e produttore dei Subsonica – e Andro (Andrea Mariano) -tastierista e fondatore dei Negramaro. In giuria troviamo poi Frenetik (50% del duo Frenetik & Orang3 e produttore che ha lavorato con Achille Lauro, Salmo, Emma e molti altri), Drone 126 (pseudonimo di Adrian de Carolis, produttore tra gli altri di Carl Brave e Franco 126) e Luca Proietti, Responsabile del corso di Music Technology e Fonia alla Saint Louis Music Academy di Roma.

Un incontro virtuoso tra giovani musicisti e istituzioni, per dare ai giovani la possibilità di parlare ai giovani stessi, giocando con le 7 note e le infinite possibilità che da questo gioco meraviglioso possono nascere.

“La musica e l’innovazione corrono parallele” spiega il direttore artistico ci Maker Music, Andrea Lai. “L’innovazione ha a che fare profondamente con i giovani e per questo Maker Faire con Maker Music ha deciso di promuovere Maker Music x YOUth: un contest unico nel suo genere con lo scopo di attivare i giovani produttori e i giovani musicisti, veri e naturali portatori sani di innovazione e intuizioni, in questo caso specifico, del mondo musicale. Ora la palla passa a loro per diventare la colonna sonora delle attività del Dipartimento per le politiche giovanili attivando un dialogo insolito e innovando attraverso la musica”.

Maker Music x YOUth è un contest per giovani (tra 18-35anni) bandito da Maker Faire Rome insieme con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Maker Music x YOUth si articola in due sezioni: brano musicale e jingle. È possibile partecipare a una o entrambe. Il brano dovrà essere costituito da testo e musica e avere una durata massima di 59 secondi; il jingle, invece, dovrà essere solo strumentale e avere una durata massima di 5 secondi. Sia il testo che la musica dovranno essere coerenti con i tre concetti chiave del concorso – il mondo a portata di mano, le pari opportunità e la libertà di scelta – mentre le domande dovranno pervenire entro le 18:00 dell’8 novembre.

I vincitori si aggiudicheranno una fornitura completa per la produzione musicale del valore di euro 1.500,00 (tre software: n. 1 Arturia VCollection, n. 1 Fx Collection e n. 1 Reason).

Per consultare il regolamento e inviare le proprie candidature qui: https://makerfairerome.eu/it/maker-music-contest/