Masterclass di Tony e Max Bungaro a Mast Music Academy di Bari

Anche quest’anno, la MAST di Bari dà il via alle sue innumerevoli masterclass con artisti di fama internazionale dedicate esclusivamente agli studenti iscritti alla struttura. In particolare, a dicembre 2021, i ragazzi avranno l’opportunità di seguire la masterclass con il produttore artistico (oltre che direttore artistico della MAST) BUNGARO in SONGWRITING. Per tutti coloro che invece sono interessanti alla MUSIC PRODUCTION gli studenti avranno la possibilità di seguire la masterclass con MAX CALO’: Music Composer , Producer , Arranger.

Bungaro: produttore artistico e talent scout, si muove tra diversi territori dell’arte, spaziando dalla canzone d’autore al cinema al teatro. Ha prodotto il disco Oro e Ruggine di Eramo & Passavanti, ha collaborato e collabora con voci illustri quali Fiorella Mannoia, Malika Avane, Ornella Vanoni, Anronella Ruggiero, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Lara Fabia, Marco Mengoni, Emma Marrone e molti altri. Inoltre ha avuto l’occasione di collaborare con personaggi cinematografici come Paola Cortellesi, Rocco Papaleo, Donatella Finocchiaro. Ha composto con Aidan Zammit le colonne sonore dei film Bobbolone, Compito in classe (vincitore del Giffoni Film Festival e nominato ai Golden Globe nel 2006) e La Canarina Assassinata di Daniele Cascella e, con Michele Ascolese, di Mimmo Mimino & Mimì, film documentario su Domenico Modugno di Michele Roppo. Da circa quindici anni Bungaro organizza e dirige in tutta Italia Master Class rivolte a giovani artisti sulla scrittura, l’interpretazione e la produzione artistica.

Max Calò: Music Composer , Producer , Arranger nato in Italia. Nel 1994 si trasferisce a Los Angeles e in brevissimo tempo , grazie al suo grande talento , iniziera’ il suo percorso lavorativo conoscendo il Multi Awards Premiato Producer Tony Renis che lo fara’ entrare nell’incredibile team di David Foster, Il produttore più famoso di tutti i tempi conosciuto in tutto il mondo dell’industria musicale per i suoi incalcolabili successi con nomi come Barbra Streisand, Andrea Bocelli, Michael Bublè, Donna Summer, Michael Jackson, Whitney Houston, Laura Pausini, Aretha Franklin, Diana Ross e moltissimi altri. Grazie alla collaborazione con David Foster , anche Max inizia a lavorare per grandi artisti come, Julio Iglesias, Lion Richie e Celine Dion . Max continua la sua ascesa nel Music Business Americano cominciando una nuova grande e duratura collaborazione con il Sound Engeneer Humberto Gatica e presto Max inizia a produrre e collaborare Artisti come Michael Buble , Nelly Furtado , Patty Smith, Anastacia e molti altri ancora. Nel 2014 le composizioni da film di Max vengono scelte , dal compositore Multi Vincitore di Oscars David Newman, per far parte del film chiamato “5 FlightUp” (titolo italiano “Ruth & Alex” ) , interpretato da Morgan Freeman e Diane Keaton.

Bari, 19 novembre 2021

Data Evento : 02-03 dicembre 2021

Location: MAST ( Music Academy Recording Studio) Via de amicis 31, Bari.

