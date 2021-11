21.00 Sabato 13 novembre alle ore 21.00 alla Città del Teatro di Cascina (Pi), per la stagione serale Maree, Carrozzeria Orfeo sarà in scena con “Miracoli metropolitani”.

Miracoli metropolitani, per la drammaturgia di Gabriele De Luca, è il racconto di una solitudine sociale personale dove ogni uomo, ma in fondo un’intera umanità, affronta quotidianamente quell’incolmabile vuoto che sta per travolgere la sua esistenza.

Siamo di fronte al disfacimento di una civiltà, alla dissoluzione delle relazioni e dell’amore inteso in tutte le sue accezioni, all’azzeramento del ragionamento e del vero “incontro” a favore di dinamiche sempre più malate tra le quali un’insensata autoreclusione nel mondo parallelo del Web, pericoloso sostituto del mondo reale. Il risultato è la più totale solitudine esistenziale, un’avversaria molto più temibile dell’Isis.

I personaggi di Miracoli metropolitani, Elsa Bossi (Patty), Ambra Chiarello (Hope), Federico Gatti (Igor), Beatrice Schiros (Clara), Massimiliano Setti (Cesare), Federico Vanni (Plinio) Aleph Viola (Mosquito/Mohamed), sono un’oasi di diversità apparente: partendo da un’esasperazione di sentimenti di fallimento, solitudine e fragilità, spesso trattati in modo bizzarro e al confine con il grottesco, alla fine si riconnettono con noi svelando il loro nucleo più reale e umano: restano madri frustrate, figli disadattati, amori infranti, solitudini disperate. Si tratta di un’umanità alla deriva, di un gruppo di perdenti, in cerca, ognuno, delle proprie verità nel tentativo di soddisfare i propri desideri più profondi.

Nella loro cucina sgangherata, i protagonisti devono vedersela con ricette assurde per comporre alla meglio il menù europeo, quello asiatico o africano… spesso usando prodotti precotti e presurgelati dalla dubbia provenienza, esclusivamente per soddisfare le richieste di un mercato globale che vuole nutrirsi sempre di più e pagare sempre di meno. Per restituire al pubblico la concretezza delle tematiche trattate, in Miracoli metropolitani si cucina davvero, favorendo così anche una forte connessione emotiva fatta di rumori, odori e sapori immaginati.

L’alimentazione, il rapporto con il cibo come forma di compensazione al dolore, come alienazione di un Occidente decadente e sovralimentato, sempre più distratto e imprigionato dai suoi passatempi superflui, la questione ambientale, la solitudine e la responsabilità: sono questi i temi attorno ai quali si sviluppa il mondo di Miracoli metropolitani. Insomma, un mondo stupido…. Uno spettacolo dove si ride tanto, ma dove non si sta ridendo affatto.

Con questo testo, Gabriele Di Luca, è stato selezionato come autore italiano nel progetto americano ITALIAN PLAYWRIGHTS PROJECT 3a EDIZIONE (2020/22), finalizzato alla promozione della scrittura creativa contemporanea. La regia è di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi, le musiche originali sono di Massimiliano Setti, la scenografia e le luci sono di Lucio Diana, i costumi di Stefania Cempini. Una coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli -Teatro Bellini in collaborazione con il Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna “L’arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale”. Fondazione Sipario Toscana O.N.L.U.S. via toscoromagnola, 656 cascina ● pisa ● italia tel. +39 050 744400 ● www.lacittadelteatro.i t ● info@lacittadelteatro.it PEC: sipariotoscana@legalmail.it La stagione serale Maree, proseguirà sabato 18 dicembre con Marco Baliani ed il suo Koohlas, il 15 gennaio con Macbettu di Alessandro Serra, il 29 gennaio con Misericordia di Emma Dante, il 19 febbraio con Dei Figli di Mario Perrotta, il 5 marzo con Lenòr di Nunzia Antonino, il 12 marzo con Se non posso ballare… con Lella Costa, il 26 marzo con Il colloquio di Collettivo LunAzione, il 2 aprile con Museo Pasolini di Ascanio Celestini.

