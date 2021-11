Naufraghi senza volto con Angela Finocchiaro e Renato Sarti

Lunedì 29 novembre, alle ore 20.30, al Piccolo Teatro Strehler va in scena Naufraghi senza volto, una lettura teatrale di Renato Sarti, dal libro omonimo dell’antropologa forense Cristina Cattaneo. In scena, lo stesso Sarti e Angela Finocchiaro raccontano il dramma dei naufragi nel Mediterraneo dal punto di vista di chi lavora per restituire, attraverso le analisi autoptiche, identità e dignità ai profughi morti in mare.

È raro soffermarsi a pensare alla sofferenza di chi ha una persona cara che ha intrapreso un viaggio alla ricerca di un futuro migliore e non sa se ce l’abbia fatta, se stia bene, se lo rivedrà mai.

Si chiama ambiguous loss (perdita ambigua) il sentimento che provano i parenti delle persone scomparse, un lutto che non si riesce a elaborare perché non c’è la presenza di un corpo a confermarne la morte. Se si aggiungono vuoti normativi e inadempienze delle istituzioni, la possibilità di avere una risposta si fa ancora più remota; al dolore si aggiunge la rabbia e il problema diventa anche sociale. È questo il contesto in cui opera il Labanof, Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano, diretto da Cristina Cattaneo, antropologa, medico legale e autrice di Naufraghi senza volto (Raffaello Cortina Editore, Premio Galileo 2019).

Questa autentica crociata, coordinata dall’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse, dalla Marina Militare e coadiuvata anche da diverse università e organizzazioni di volontariato, è raccontata nel libro attraverso i naufragi dell’ottobre 2013 e, soprattutto, la tragedia del 18 aprile 2015. In quest’ultimo caso, la nave affondò con circa novecento persone a bordo e l’equipe del Labanof effettuò sui 566 corpi recuperati le analisi autoptiche, la catalogazione dei vestiti e degli oggetti ritrovati e mise i risultati al servizio dei familiari dei dispersi, per permettere loro il riconoscimento delle vittime. Il Labanof è riuscito a realizzare un piccolo miracolo: «restituire una storia, un’identità e perfino la dignità» alle vittime senza nome dei naufragi del Mediterraneo.

Piccolo Teatro Strehler (Largo Greppi – M2 Lanza), lunedì 29 novembre 2021 ore 20.30

Naufraghi senza volto

lettura teatrale di Renato Sarti tratta dal libro Naufraghi senza volto (Raffaello Cortina Editore)

di Cristina Cattaneo (Labanof, Università degli Studi di Milano)

con Angela Finocchiaro e Renato Sarti

video e immagini Mattia Colombo, Jacopo Loiodice, Valentina Cicogna, musiche Carlo Boccadoro

produzione Teatro della Cooperativa in collaborazione con Agidi

si ringrazia Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti & Democratici al Parlamento Europeo e Casa Comune

Durata: 60 minuti

Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro

Informazioni e prenotazioni www.piccoloteatro.org

News, trailer, interviste su www.piccoloteatro.tv