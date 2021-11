In radio e in digitale ,fuori il video

In radio e in digitale “NON HO STATO BENE MAI” feat. Taris il singolo di NONOSTATO (HOOPMUSIC) prodotto da Prodby, di cui è disponibile da oggi il video su Youtube.

La dichiarazione di Nonostato riguardo al suo brano: “Non ho stato bene mai. Ho stato, tipa, di musika non ho rotto questo nani mai!”

Qui il video: https://youtu.be/9h6oJzdxDoI

Il regista Simone Sadocco parlando del video: <Ho immaginato la regia e la direzione della fotografia di “Non ho stato” come un trait d’union tra Settecento e trap contemporaneo. Un’idea illuminante, un’esperienza rivoluzionaria che ha stuzzicato sin da subito la mia fantasia: il galateo di palazzo soffocato da una natura mascherata, la cipria sostituita dai tatuaggi e le calde luci dei lumi annientate da psichedelici rossi e blu. Oggigiorno la musica cambia, cambiano le regole, cambiano gli ausiliari dei verbi, sono cambiate le persone. Sembra che si sia dimenticato ciò che siamo stati, forse perché “non ho stato” mai.>

Nonostato ha 26 anni ed è di Novara, la madre ha origini scozzesi mentre il padre lavora in una nota industria tessile della città. Ha sempre avuto un rapporto conflittuale con i suoi genitori che ne hanno sempre ostacolato la carriera musicale, anche per questo motivo non si espone con nome e cognome e si nasconde dietro trucco, pseudonimo e costumi d’epoca. Nonostato convive con la dislessia è laureato in scienze della formazione primaria. Nonostato è appassionato di dantistica, pratica moto d’acqua e free climbing. Pur collaborando da tempo con musicisti e trapper della zona ha deciso di pubblicare solo ora un brano a suo nome: “NON HO STATO BENE MAI”, prodotto da PRODBY con il featuring di TARIS. Il brano nasce da un’improvvisazione di musica e testo in free style e mette in luce tutte le contraddizioni linguistiche dell’uomo moderno.

https://www.instagram.com/nonostato/

https://bfan.link/non-ho-stato-bene-mai-1