“Novecento” di Alessandro Baricco.

Accanto a Gianni Ciardo, che interpreterà Novecento, Franco Ferrante nei panni di un inconsueto, quanto curioso portiere di un misterioso luogo in cui Novecento giungerà ed in cui inizierà a raccontare la propria fantastica ed affascinante vita sulla nave Virginian e Marilù Quercia, sognante e trasognato amore perduto.

Racconto creato nelle intenzioni dell’autore per il teatro e scritto per Eugenio Allegri, Novecento torna dunque a prendere corpo su un palco, per far rivivere l’emozionante racconto del personaggio vissuto fra la prima e la seconda guerra mondiale e ritrovato, ancora bambino, da un marinaio di una nave, luogo metafora di un mondo incontaminato ed affascinante, che il personaggio decifra attraverso il potere della musica, sapendo suonare il pianoforte senza neppure sapere come.

Ai forti richiami al film di Tornatore tratto dal racconto dell’autore torinese, si unisce la cifra umorista e surreale di Gianni Ciardo che fa breccia anche in questo lavoro, creando sorprese, colpi di scena, momenti di godibile ilarità, pur nell’assoluto rispetto della delicata tessitura del racconto di A. Baricco.

