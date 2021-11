Officina Pasolini, gli appuntamenti della settimana

Venerdì 19 a Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, Giovanni Truppi è l’ospite di Prospettive d’autore, il ciclo di incontri ideato e condotto da Valentina Farinaccio.

L’occasione è la pubblicazione del primo libro, L’avventura, che il cantautore, artigiano della musica ha pubblicato per La nave di Teseo. Una fotografia scattata con le parole all’estate del 2020.

Da Ventimiglia a Trieste in camper, percorrendo tutto il perimetro dell’Italia, il cantautore napoletano, fra i più stimati e amati del nostro presente musicale, ha trasformato degli appunti di viaggio in un libro denso, pur nella sua preziosa essenzialità. E commovente, pur nella sua lucidità. Come un bagaglio in cui metti solo quello che serve e che ti sta a cuore, Truppi ha dato a queste pagine fatte di dettagli e incontri la poesia e la vita delle sue canzoni, ma anche il respiro, pagina dopo pagina, di una scoperta nuova.

Domenica 21 si prosegue con L’odore, messo in scena dai giovani artisti del primo anno della sezione Teatro di Officina Pasolini, con la regia di Massimo Venturiello. Lo spettacolo è liberamente ispirato alla figura di Jean-Baptiste Grenouille, personaggio senza scrupoli dotato di un senso dell’olfatto oltre i limiti umani, completamente privo di un proprio odore, che ha come unico obiettivo quello di creare un’essenza unica al mondo che costringa chiunque ad amarlo.

OFFICINA PASOLINI – HUB CULTURALE #novembre21

venerdì 19 novembre ore 21:00

Prospettive d’autore

Valentina Farinaccio incontra Giovanni Truppi

~

domenica 21 novembre ore 21:00

L’odore

regia Massimo Venturiello

con i giovani artisti della sezione Teatro di Officina Pasolini

scene Alessandro Chiti

costumi Silvia Polidori

~

martedì 23 novembre ore 21:00

Premio “Associazione culturale Amici di Monika” – Serata di premiazione dei vincitori

~

sabato 27 novembre ore 21:00

Germano Mazzocchetti Ensemble

presentazione del disco Muggianne

prima del concerto parleranno del nuovo CD Stefano Fresi e, in video Nicola Piovani

Germano Mazzocchetti fisarmonica

Francesco Marini sax soprano, clarinetto e clarinetto basso

Paola Emanuele viola

Marco Acquarelli chitarra

Luca Pirozzi contrabbasso

Valerio Vantaggio batteria

Gli eventi saranno fruibili anche in diretta streaming sulla pagina facebook di Officina Pasolini.

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano

per assistere agli eventi è necessario prenotarsi a questo link

http://officina-pasolini.eventbrite.com

ed essere in possesso di greenpass

Per collegarsi a #Ricominciamo FB: @officinapasolini

Programmazione in continuo aggiornamento. Per aggiornamenti www.officinapasolini.it

#Ricominciamo

OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI

REGIONE LAZIO

Venerdì 19 novembre

Valentina Farinaccio

incontra Giovanni Truppi

~

Domenica 21 novembre

L’odore

regia Massimo Venturiello