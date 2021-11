“Oltre lo specchio” Milano Film Festival 2021

Creare spazi di confronto per raccontare come il fantastico, la fantascienza, l’horror e il thriller aiutino a vivere e immaginare una società nuova, sostenibile, aperta e inclusiva: è questo l’obiettivo della rassegna Oltre lo specchio Milano Film Festival che, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà dal 18 al 24 novembre 2021 a Milano in due diversi luoghi della visione, la Sala Gregorianum (via Lodovico Settala 27) e il Teatro Bruno Munari (Via Giovanni Bovio 5). L’apertura del Festival verrà anticipata da un evento online su cinema e videogiochi in programma venerdì 12 novembre alle ore 18:30 sui nuovi canali Facebook e YouTube del festival.

Oltre lo specchio, ampliato e arricchito per questa nuova edizione con ulteriori generi cinematografici come il thriller e l’horror, nasce dalla volontà di riportare al centro della riflessione l’importanza e la centralità del cinema di genere. L’iniziativa vuole svincolarsi dalle restrizioni del festival solo cinematografico e tentare una strada che, alle proiezioni, integri una serie di appuntamenti ed eventi pensati per far crescere la consapevolezza intorno a tematiche cruciali, innescando così conversazioni e dibattiti su come il fantastico, la fantascienza, l’horror e il thriller possano servire in un mondo in preda a una veemente crisi economica e sociale.

L’obiettivo del festival è anche quello di costruire una rete di saperi che possa coinvolgere associazioni, istituzioni e personalità culturali, locali e internazionali, specializzate in diversi ambiti, per metterle in comunicazione tra loro e coinvolgere il pubblico in un discorso condiviso e interdisciplinare. In particolare, l’edizione 2021 di Oltre lo specchio si propone nello specifico di rafforzare il rapporto con la città di Milano partendo proprio dal quartiere Isola che ospiterà le proiezioni.

Oltre lo specchio è un’iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Danish Arts Foundation, Fondazione Fiera Milano, con il patrocinio di Comune di Milano e in collaborazione con l’Università Cattolica e Università degli Studi di Milano.

BIGLIETTI

Proiezione singola:

Intero: 6€ – Ridotto: 4€

Abbonamento:

Intero: 20€ – Ridotto: 15€

RIDUZIONI: STUDENTI UNIVERSITARI CON TESSERINO E OVER 65

Infoline:

+39 3290062784 – oltrelospecchiofestival@gmail.com