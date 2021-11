Ottaviano e Hawkins, un duo monumentale

In Sala Vanni un’occasione unica per poter ascoltare due menti musicali sofisticate e poetiche, raramente apprezzabili dal vivo, sia in Italia che Europa.

È uno dei progetti più attesi di questa quinta edizione di A Jazz Supreme, la rassegna del Musicus Concentus co-diretta da Fernando Fanutti e Simone Graziano dedicata alla migliore scena jazzistica contemporanea.

Il “Monumental duo” di Roberto Ottaviano Alexander Hawkins “From Africa to the Eternity”, previsto per venerdì 12 novembre, è un esempio piuttosto emblematico di come abbiano inteso ed intendano far musica ed occupare il loro posto nel Jazz: in più frangenti lo si potrebbe definire lirico, nelle sue atmosfere raccolte e riflessive, ma nessuno dei due si ferma sull’altro ad indugiare sulla nota d’effetto; d’altra parte le strutture armoniche hanno spesso sapori sperimentali o quantomeno fuori dal consueto, ma nel loro suonare non c’è un radicalismo integralista, la musicalità non viene dimenticata, pur all’interno di una ricerca costante. Standard e composizioni originali (che naturalmente risentono delle rispettive e condivise esperienze con musicisti africani , americani ed europei), si alternano in un flusso che è dom inato dal magistrale interplay fra due menti musicali sofisticate e poetiche. Il risultato giunge a vertiginose altezze. Come già è stato scritto: un (grande) Jazz cercato, prima che ricercato.

Le attività dell’Associazione Musicus Concentus beneficiano del contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e sono sostenute da Fondazione CR Firenze con il contributo di Intesa Sanpaolo.

A JAZZ SUPREME – quinta edizione

Sala Vanni, Piazza del Carmine 14, Firenze

Inizio concerti ore 21:15

Maggiori informazioni e aggiornamenti

http://www.musicusconcentus.com/

Biglietti 13 € + d.p

Biglietto intero alla cassa la sera dell’evento (se disponibili) 20 €