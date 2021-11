Dal 30 novembre sarà possibile prenotare un posto per le preview di “Ovunque vai lascia profumo”, il secondo capitolo dello spettacolo che, attraverso le vicende di Irma e Nora, racconta quanto sia difficile affrontare il mondo reale per trovare il proprio posto. Nei mesi passatile due attrici hanno incontrato la community nata attorno alle protagoniste, per esplorare il legame fra personaggio e spettatore attraverso momenti di scambio e dialogo intimo che culmineranno durante le sei preview di dicembre con una serie di esperienze immersive

Abitare in una stanza, senza mai varcare la soglia, alla ricerca della propria identità o della propria realizzazione. E’ questo il contesto in cui si muovono Irma e Nora, le due protagoniste di “Ovunque vai lascia profumo“, l’ultimo spettacolo di Chiara Cardea interpretato, insieme all’autrice, da Silvia Mercuriati, e che verrà presentato presso l’Unione Culturale (via C. Battisti 4/b) attraverso un innovativo format di preview il 18 e 19 dicembre e poi ancora dal 27 al 30 dicembre 2021. La scelta estrema delle due donne che si accingono a debuttare con il loro spettacolo senza uscire dalla scatola, diviene così metafora del difficile compito che accomuna ognuno di noi, trovare il proprio modo di stare al mondo.

A partire dal 30 novembre, accedendo al link del progetto è possibile prenotarsi per le sei date di preview riservate a un numero limitato di spettatori: non semplici anteprime, ma momenti in cui il pubblico verrà coinvolto nel processo di esplorazione di sé che le due protagoniste mettono in atto sul palco, dando vita a una forma di teatro che è esperienza a 360°. Al termine di ciascuna preview, infatti, le persone in sala avranno l’occasione di vivere un’esperienza immersiva all’interno del mondo di Irma e Nora: i presenti potranno creare un’essenza personalizzata che, riprendendo il monito del titolo, tradurrà in profumo le emozioni e i pensieri vissuti grazie alla collaborazione con Pratorosso Apicoltura ed Erboristeria. Verrà inoltre allestito uno spazio intimo dove lo spettatore potrà lasciare traccia scritta delle proprie riflessioni su quanto appena visto. Il materiale raccolto potrà poi far parte dell’universo scenico di Irma e Nora.

L’idea di dare vita a questo particolare format nasce quando Chiara e Silvia si accorgono della community creatasi attorno a Irma e Nora a seguito di “A scatola chiusa | Andante cantabile con slancio“: alcune persone fra il pubblico erano rimaste così impressionate da tornare ripetutamente alle repliche, altre erano state così toccate da raccogliere le proprie emozioni in podcast o in lunghe riflessioni inviate alle due attrici. Da qui il proposito di portare avanti e potenziare l’affezione che il pubblico aveva spontaneamente sviluppato verso i due personaggi e il loro mondo in scatola. Durante le fasi finali di scrittura del secondo capitolo, fra ottobre e novembre 2021, Chiara e Silvia hanno infatti organizzato un ciclo di sessioni aperte di prova e dialogo con operatori dello spettacolo e spettatori, questi ultimi selezionati attraverso una call sui social che ha raccolto un pubblico composto da coloro che conoscevano già il progetto e da coloro che, invece, non ne sapevano nulla. Il gruppo, dopo aver assistito alla prima lettura del testo, ha condiviso a caldo reazioni, stati d’animo e riflessioni, esplorando insieme alle attrici il rapporto d’amicizia nato verso i personaggi in scena.