La storia della scatenata “Pippi Calzelunghe” andrà in scena sabato prossimo, 20 novembre alle 16.30 al Teatro Cristallo di Bolzano per la gioia e il divertimento di grandi e piccini. A portare a Bolzano lo spettacolo della compagnia trentina “ariaTeatro” rientra nella rassegna di teatro ragazzi curata dalla compagnia teatroBlu diretta da Nicola Benussi. Lo spettacolo, consigliato ad un pubblico di bambini dai 5 anni in su, racconta le avventure della bambina svedese uscita dalla penna di Astrid Lindgren nell’adattamento teatrale di Staffan Götestam.

Bastano il nome e il cognome della protagonista, “Pippi Calzelunghe”, per richiamare la forza dello spettacolo di sabato prossimo per il pubblico dei più piccoli al Teatro Cristallo di Bolzan. A portare in scena l’adattamento fedele del grande classico della letteratura per l’infanzia della scrittrice svedese Astrid Lindgren, inno alla libertà di pensiero, al coraggio di criticare le ingiustizie, al diritto di sognare mondi alternativi, sarà la compagnia ariaTeatro di Pergine Valsugana. Lo spettacolo rientra nella proposta teatrale per le famiglie curata al Teatro Cristallo dalla compagnia teatroBlu.

Due attori e un’attrice/performer, metteranno in scena le avventure dell’eccezionale Pippi e dei suoi amici Tommy e Annika, in una commistione tra teatro di prosa e teatro-circo. La scelta di usare diversi codici, per mettere in scena la storia della bambina più ribelle della letteratura mondiale, è dettata dalla volontà di rendere tridimensionale il racconto, per non limitare il potenziale espressivo di questo personaggio, restituendo quelle parti visive e oniriche difficili da rappresentare solo attraverso l’utilizzo della voce.

Pippi è una bambina che vive da sola, senza adulti, in una vecchia casa con un giardino in rovina. Con lei abitano una scimmietta, il Signor Nilsson, e una cavallo a pois che tiene nella veranda. Pippi è caratterizzata da un grande forza fisica che utilizza soprattutto per aiutare chi è in difficoltà o subisce sopraffazioni. Si organizza a piacimento le giornate seguendo la creatività, la voglia di scoprire e di giocare, gestendo la casa con una simpatica e divertente follia e diventa amica di due suoi coetanei, Tommy e Annika con i quali ne combinerà delle belle.

Il costo del biglietto per questo spettacolo è di 8 euro per gli adulti, ridotto a 6 euro per chi è in possesso della Cristallo Card mentre il biglietto per bambini costa 5 euro e dal 2° figlio la riduzione è ulteriore ed il biglietto costa solo 3 euro.

E’ possibile acquistare i biglietti per questo e gli altri spettacoli della stagione del Teatro Cristallo presso la cassa del Teatro, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30/ il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12 ed un’ora prima di ogni spettacolo. E’ possibile acquistare e scegliere il proprio posto in sala anche online, con carta di credito, sul sito del Cristallo www.teatrocristallo.it

Per poter accedere alla sala, nel rispetto dell’art. 3 del Decreto Legge 23 luglio n. 105, è necessario (per le persone dai 12 anni in su) esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass).