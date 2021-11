Un noto personaggio della cultura italiana, una sorprendente scrittrice spagnola, candidata al Premio Strega Europa 2021, ed una americana innamorata della cultura del Bel paese, tanto da scrivere i suoi romanzi direttamente in italiano. Andrea Abreu ed Heddi Goodrich insieme ad Achille Bonito Oliva sono i protagonisti della prossima puntata di PlayBooks, il magazine di RaiPlay dedicato ai libri e al mondo dell’editoria. Nell’episodio disponibile da giovedì 18 novembre conosceremo meglio le due talentuose narratrici. Andrea Abreu, con il suo romanzo d’esordio “Pancia d’asino” (Ponte alle Grazie) racconta la storia, ambientata a Tenerife, di due ragazzine che affrontano l’apprendistato alla sessualità, mentre Heddi Goodrich presenterà il suo ultimo lavoro “L’americana” e parlerà della passione che ha per Napoli e la Campania, dove è ambientato il suo romanzo d’esordio “Perduti nei Quartieri Spagnoli” (Giunti).

La seconda puntata di PlayBooks sarà dedicata al tema della Meraviglia, e la prima a meravigliarci sarà proprio la conduttrice, Ilaria Gaspari, che, camminando lungo il suggestivo giardino di Villa Mirafiori (sede del Dipartimento di Filosofia dell’Università Sapienza di Roma farà il suo excursus sulla storia di questa emozione.

Successivamente si andrà a Lucca, accompagnati dalla giovane e ormai famosa fumettista Zuzu, made in Salerno.

Per il filone cinematografico il film scelto questa settimana parlerà di miracoli e sarà la pellicola di Spike Lee girata in Italia “Miracolo a Sant’Anna”, una storia di guerra circondata da magia e mistero.

L’incipit di questa settimana verrà dal Paese del Sol Levante con “Io sono un gatto” di Natsume Soseki, dove a raccontarsi in prima persona sarà proprio un gatto, non nero come nella copertina del libro, ma……

Per le graphic novel sarà possibile godersi il lavoro sulla misteriosa e straordinaria figura della fotografa Tina Modotti, raccontata e disegnata da Anna Rita Graziano e Ivo Milazzo, uno dei papà di Ken Parker.

Infine, come per tutte le settimane, sarà online anche una nuova puntata di Extra Books, incontri a tu per tu con personalità non necessariamente legate al mondo dei libri, ma la cui esperienza ha segnato aspetti della cultura italiana e internazionale. Il conduttore Vittorio Castelnuovo intervisterà questa volta Achille Bonito Oliva, uno dei nostri più importanti critici d’arte.