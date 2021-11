Preistorico di Virgilio Sieni

Dal 25 al 28 novembre va in scena in prima assoluta A Cango ( Firenze),

COMPAGNIA VIRGILIO SIENI

PREISTORICO

Coreografia, spazio Virgilio Sieni

luci Marco Cassini, Virgilio Sieni

Interprete Claudia Caldarano

Produzione Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni

In collaborazione con Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci | Prato

Si ringrazia il Comune de L’Aquila

Il lavoro raccoglie l’attenzione rivolta alle cose dimenticate: materie della storia naturale della terra.

Attraverso sei danze una donna fa esperienza su come i dettagli del corpo creano una costellazione archeologica di movimenti in ascolto con le macerie recuperate dopo il terremoto de L’Aquila. In queste restituzioni della tragedia si racchiude ancora tutta la forza della compassione e il vissuto delle esistenze che le hanno abitate. Cosa rimane sulla soglia dell’ascolto dei frammenti dispersi e ricomposti per costruire un luogo dove agire con il gesto? Il silenzio illimitato, pneuma che ancora ci comprende.

Emerge una colonna vertebrale ricomposta attraverso continue metamorfosi del gesto. Mappa emozionale dell’uomo che manipola il suolo per intraprendere un viaggio di conoscenza del luogo del corpo e dei gesti inabissati della danza. Questa discesa nelle forme empatiche di relazione dentro e fuori di noi, tra gesto e cose, natura e oggetti, dinamica e spazio, scavo e sottosuolo, restituisce un corpo quale soglia tra un equilibrio e l’altro, tra la necessità di sottrarre e praticare la dimensione dell’ascolto. L’oralità dei gesti del corpo diviene il dialetto sorgivo di una lingua inappropriabile per indagare, ricercare e costruire il luogo da abitare. Le macerie giungono a noi per insegnarci gesti antichi che la tecnologia del corpo dovrà reimparare per continuare a sopravvivere.

Info :

da giovedì 25 a domenica 28 novembre, ore 21.00 (domenica ore 16.00) CANGO, via Santa Maria 25 Firenze

BIGLIETTI: € 10 intero / € 8 ridotto | INFO E PRENOTAZIONI: biglietteria@virgiliosieni.it Per accedere all’evento è obbligatorio il GREEN PASS.