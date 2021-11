Prima eliminatoria Rock Contest

Vota il gruppo/artista preferito sul sito ufficiale www.rockcontest.it



Weekend Martyr, MMK, Giulio Vannuzzi, Hindya, Fogg, I dolori del giovane Walter. Ecco i sei gruppi/artisti pronti a sfidarsi nella prima eliminatoria online del Rock Contest 2021, mercoledì 10 novembre.

Appuntamento alle ore 21 sulla multipiattaforma EDO di Controradio, sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì – Regione Toscana, sui siti rockcontest.it e controradio.it, sul canale Youtube Controradio Crossmedia.I Weekend Martyr vengono da Livorno e colorano di glam i temi cupi che affrontano a livello testuale. Tra stoner, rock e grunge gravitano i forlivesi MMK. Giovanissimo fiorentino, Giulio Vannuzzi concilia la venerazione per Pink Floyd e Beatles, con il miglior cantautorato italiano. Da Firenze anche Hindya Cioppi, dal soul all’R&B, al blues. Da Pontedera ecco invece Fogg, sound liquido e mutevole che affonda le radici nella musica colta. Da Salerno I dolori del giovane Walter, progetto del cantautore Walter Valletta sospeso tra indie pop e rock italiano.

A presentare la serata sono Giustina Terenzi di Controradio e Silvia Boschero, voce storica di Radio Rai. Ospiti fuori concorso i Flame Parade, tra le formazioni più interessanti del new folk italiano, che proprio sul palco del Rock Contest ha iniziato, anni fa, la sua ascesa.

A stilare la classifica è il pubblico, che può votare online sulla pagina www.rockcontest.it, e una giuria di addetti ai lavori. Accederanno alle semifinali i primi due gruppi classificati di ogni eliminatoria e due esclusi, ripescati fra coloro che hanno ottenuto più voti. I migliori tre gruppi di ogni semifinale accederanno alla finale del 18 dicembre.

Si vota online anche per il Premio FSE/Giovanisì su www.giovanisi.it, il sito del progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Il riconoscimento di 2.000 euro da investire in produzioni verrà dato alla band o artista che meglio esprime desideri e inquietudini del mondo dei giovani e più in generale la condizione giovanile.

Giunto alla 33esima edizione, Rock Contest è organizzato da Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – FSE/Giovanisì, Fondazione Sistema Toscana e Comune di Firenze, con il contributo di Publiacqua e il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, partner Woodworm Label, Locusta Booking, GRS General Recording Studio, media-partner Rockit.Informazioni e programma completo su www.rockcontest.it.