da William Shakespeare

adattamento e regia Nanni Garella

con Nanni Garella, Matteo Alì, Carmelo Crisafulli, Matteo Gatta

e con gli attori della compagnia Arte e Salute

produzione ERT / Teatro Nazionale

in collaborazione con Associazione Arte e Salute, Regione Emilia-Romagna Progetto “Teatro e salute mentale”, Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Bologna

debutto

durata 80 minuti

Torna in scena al Teatro Arena del Sole di Bologna la compagnia Arte e Salute diretta da Nanni Garella, con il nuovo spettacolo, prodotto da ERT / Teatro Nazionale, Racconti della foresta di Arden – ovvero La tempesta, in prima assoluta dal 30 novembre al 12 dicembre.

Dopo A piacer vostro del 2019 e La dodicesima notte del 2021, Nanni Garella prosegue quindi la sua indagine intorno all’universo metaforico shakespeariano con gli attori/pazienti psichiatrici della storica compagnia. Attiva dal 2000, Arte e Salute ha realizzato più di 20 produzioni: un lavoro unico in Italia e che ha varcato anche i confini nazionali, da Barcellona e Pechino nel 2015, fino al Giappone nel 2018 con La persecuzione e l’assassinio di Jean-Paul Marat di Peter Weiss.

In questo nuovo viaggio di Arte e Salute, i personaggi si muovono fra Shakespeare, Beckett e le follie del nostro tempo: la foresta di Arden diventa il simbolo di un luogo primitivo e incantato, non contaminato dal progresso, in cui l’uomo vive in perfetta sintonia con la natura.

«Esiste ancora la foresta di Arden? O è stata forse spazzata via dal grande uragano della civiltà contemporanea? – Scrive Nanni Garella – La grande invenzione di Shakespeare, la foresta limitrofa alla città, suo specchio, luogo delle trasfigurazioni e delle metamorfosi, deposito di antichi racconti di magia, d’amore, di armonia fra uomo e natura, tutto questo è morto per sempre nell’immaginario dell’uomo moderno?».

«Sembrerebbe di sì, a giudicare dalla prosaicità con cui gli uomini nostri contemporanei trattano la vita e le sue complicazioni morali, – prosegue il regista – compreso il rapporto con la natura, che torna ad essere nemica, dopo la grande illusione del dominio su di essa.

C’è ancora soltanto una qualche isola, sperduta in un mare non lontano dalle nostre coste, nella quale vivono uomini sopravvissuti al big bang del nostro tempo, popolata di strane creature: maghi, spiriti, voci e armonie musicali. È come l’isola de La tempesta, dove Prospero riesce in due ore a ridare un ordine morale al suo mondo, ma ci lascia sbigottiti e amari di fronte a ciò che verrà».

La compagnia Arte e Salute nasce dal fortunato incontro tra Nanni Garella, Filippo Renda e Angelo Rossi. Alla base del progetto vi è una visione della cura psichiatrica non solo come terapia medica strettamente legata ad atti sanitari, ma come attenzione costante alla soggettività delle persone, per scoprirne attitudini, talenti e capacità rimaste inespresse.

Inizialmente viene avviato, con la collaborazione della Provincia di Bologna, un corso di formazione, una sorta di “accademia” diretta da Garella stesso, con il supporto di altri docenti e del personale del Dipartimento Salute Mentale di Bologna. I diplomati diventano parte di Arte e Salute Onlus, pazienti-attori coinvolti negli anni in pièce con affermati interpreti della scena italiana.

Dal 2007 la compagnia collabora stabilmente con Nuova Scena-Arena del Sole, un rapporto fruttuoso ereditato da ERT / Teatro Nazionale dal 2014 per realizzare nuove ed importanti produzioni e tournée estere.

Informazioni:

Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44 – Bologna

Prezzi dei biglietti: da 7 € a 15 € esclusa prevendita

Biglietteria: dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00

biglietteria@arenadelsole.it | bologna.emiliaromagnateatro.com

Ingresso consentito ai possessori di green pass come definito nel DPCM n.105 del 23/07/2021, art.3 comma 4. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass.

Da quest’anno sarà possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.