SDM – La Scuola del Musical incontra il Teatro Martinitt, ed è subito Musical. Succede a Milano, nello storico quartiere dell’Ortica dove si trova il teatro diretto da Stefano Marafante, che giovedì 2 dicembre (alle 20:30), ospiterà il primo appuntamento della rassegna dedicata al musical cinematografico. Un progetto a cura del critico cinematografico e conduttore di La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio24, Franco Dassisti, e del giornalista, autore teatrale, storico di teatro musicale Lucio Leone, con la collaborazione di SDM – La scuola del musical di Milano, diretta artisticamente da Alice Mistroni, rinomata attrice di teatro e musical. La visione del film sarà preceduta dalla sapiente e frizzante introduzione dei due curatori e dalla performance live dei performer SDM, che sorprenderanno gli spettatori in sala, coordinata dai direttori musicali Giacomo Buccheri, Elena Nieri e Gianluca Sticotti, e dalla coreografa Chiara Vecchi.

Protagonista della serata del 2 dicembre , Sognando a New York – In the Heights (2021), adattamento cinematografico, diretto da Jon M. Chu, del musical In the Heights di Lin-Manuel Miranda e Quiara Alegría Hudes. Ambientato nel quartiere Washington Heights, a nord di Manhattan, lo spettacolo ruota intorno al personaggio di Usnavi, giovane proprietario di una bodega, che vive con sua nonna e sogna di poter tornare nella sua terra natìa, la Repubblica Dominicana.

Prossimi appuntamenti della Rassegna Cinema e Musical sono attesi nel 2022: un percorso che attraverserà l’inverno e la primavera, fino all’estate, quando riaprirà Arena Milano Est negli spazi esterni del teatro.

INFO

Orari: aperitivo dalle 19:30

Inizio spettacolo: 20:30

Aperitivo + film: € 10

Solo proiezione film: € 7

Acquisto biglietti: https://bit.ly/3wD9Soc

Teatro Martinitt, via Riccardo Pitteri 58

www.teatromartinitt.it

www.scuoladelmusical.com