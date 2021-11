Spazio Alfieri ad un anno dalla sua scomparsa dedica una serata a Claudio Carrabba

Una serata in omaggio a Claudio Carabba, a un anno dalla sua scomparsa, martedì 16 novembre dalle ore 19.30, Spazio Alfieri ricorda il suo consulente artistico e personaggio attivo e battagliero della vita culturale fiorentina, con un incontro e uno dei suoi film preferiti Il Mucchio Selvaggio. La serata, organizzata in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, vede sul palco Carlo Carabba, Enzo Fileno Carabba, Gabriele Rizza, Sergio Staino, Roberto Toni, con il coordinamento di Marco Luceri. Il Sindacato – Gruppo Toscano “è orgoglioso di contribuire a questa importante serata in ricordo di un grande maestro della critica. Lo facciamo stringendoci alla sua famiglia e agli amici e ai colleghi che con Claudio hanno condiviso il lavoro, le passioni e la vita. La proiezione di uno dei suoi film preferiti, un capolavoro come “Il mucchio selvaggio” ci riporta al cinema che lui amava di più, quello in cui l’esistenza dei personaggi (come avviene nella vita reale) viene decisa all’ultimo colpo (di pistola)”.

Claudio Carabba giornalista e critico cinematografico, nato a Siena nel luglio del 1943 , ha vissuto fra Firenze, Roma e Milano. Ha lavorato per diverse testate (tra le altre La Nazione, Paese sera e L’Europeo), come inviato speciale e caporedattore di cultura e spettacoli. Ha svolto l’attività di critico cinematografico per le testate già ricordate e per Sette del Corriere della sera. Ha inoltre collaborato al Corriere fiorentino. Fra i suoi libri Il cinema del ventennio nero, Il fascismo a fumetti (Guaraldi) e Sogni proibiti, Il cinema comico americano (Vallecchi), scritto insieme a Andrea Vannini. Per Laterza ha scritto un profilo di Humphrey Bogart nel volume I divi .Per Einaudi ha curato l’antologia dedicata a Federico Fellini, Racconti umoristici. Ha organizzato o collaborato a diverse rassegne e festival cinematografici. E’ stato, dal 2013, consulente artistico del cinema Alfieri e direttore della “Festa del Cinema di Mare di Castiglione della Pescaia.

Spazio Alfieri

martedì 16 novembre dalle ore 19.30

UNA SERATA IN RICORDO DI CLAUDIO CARABBA

in collaborazione con Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Toscano

• ore 19.30 aperitivo

• ore 20.15 incontro

• ore 21.15 proiezione

IL MUCCHIO SELVAGGIO

versione originale con sottotitoli in italiano

di Sam Peckinpah

con William Holden, Ernest Borgnine, Warren Oates, Robert Ryan,

Edmond O’Brien, Jaime Sánchez

genere: western – durata: 134 minuti – produzione: Usa 1969

Ingresso libero – prenotazione consigliata sul sito www.spazioalfieri.it