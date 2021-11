Spellbound 25

11 e 12 novembre h 21

13 novembre h 19

14 Novembre h 17

Wonder Bazaar | Mauro Astolfi/Spellbound Contemporary Ballet

Unknown Woman | Mauro Astolfi/Maria Cossu

Affi | Marco Goecke/Mario Laterza

Marte | Marcos Morau/Spellbound Contemporary Ballet

Nelle serate dall’11 al 14 va in scena il programma a firma di Astolfi-Morau-Goecke che ha suggellato sotto il profilo strettamente produttivo la creazione simbolo di questo anniversario, una produzione Spellbound realizzata con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e Regione Lazio/Dipartimento Cultura, Politiche Giovanili e Lazio creativo in collaborazione con Ambasciata di Spagna a Roma e coproduzione con il MilanoOltre e la tedesca Cult!ur Partner.

Tre autori diversi Mauro Astolfi, Marco Goecke e Marcos Morau, ma accomunati da una danza densa e precisa, riconoscibile e spesso straordinaria, firmano quindi le quattro creazioni che compongono questo programma: due progetti corali, l’onirico “Marte” di Morau e l’immaginifico “Wonder Bazaar” di Astolfi costruiti sull’interno organico di nove performer, e due progetto a solo, l’acclamato “Affi” di Goecke affidato alla tecnica di Mario Laterza e il nuovo “Unknown Woman” di Astolfi dedicato ad una straordinaria interprete, Maria Cossu, che nell’anno del venticinquennale festeggia venti stagioni con Spellbound.

prezzi: intero € 20, ridotto over 65 €18, ridotto under 26 €15

Al Teatro Vascello continuano gli appuntamenti del giovedì pomeriggio

il mese di novembre sarà dedicato alla lettura di alcuni racconti di Edgar Allan Poe e H. Phillips Lovecraft

giovedì 11 novembre ore 18,00 (sala mosaico)

CURIOSITA’ LETTERARIE

racconti brevi – poesie – aneddoti – epistolari – aforismi

a cura di Manuela Kustermann, legge Manuela Kustermann

IL filo rosso che unirà questi appuntamenti del giovedì pomeriggio chiamati Curiosità Letterarie sarà la Parola, essenza dell’azione teatrale, creatrice di pensiero e di cose. Noi celebreremo la parola, attraverso i racconti, le poesie, le lettere, i diari, la parola che ci farà scoprire autori inediti, figure interessanti della nostra nuova drammaturgia, ci farà riscoprire autori del passato ingiustamente dimenticati, le poesie della nostra infanzia e giovinezza e quelle più recenti di poeti contemporanei. La parola che ci trasporterà in mondi terribilmente sconosciuti e affascinanti. Saranno appuntamenti informali all’insegna del divertimento, della curiosità e della scoperta di “chi è l’altro in questo gioco”. Tutti i giovedì alle ore18 nella sala Mosaico del Teatro Vascello – a seguire (compreso nel prezzo del biglietto) un delizioso aperitivo in compagnia dell’artista.

Prezzo posto unico €10

LA FILOSOFIA SPIEGATA AI BAMBINI

Letture del sabato

Un progetto di Manuela Kustermann

27 novembre 4-11-18 dicembre h 16.30

Socrate quell’adorabile rompiscatole

di Armando Massarenti

Con Evelina Rosselli

“Socrate quell’adorabile rompiscatole” è il libro di Armando Massarenti (edizioni La Spiga) che sarà protagonista della prima di una serie di letture di filosofia per bambini, assai raccomandabili anche per i loro genitori. Bello non era, e si lavava anche poco. Eppure Socrate, sfidato ad un concorso di bellezza da un giovane di assai gradevole aspetto, per poco non lo vinse. Non grazie al suo aspetto ma il suo essere quell’adorabile rompiscatole che tutti conoscevano. Come amava fare su qualsiasi argomento, sfinì il suo avversario con una serie di domande su che cos’è la bellezza finché il suo avvenente amico fini per convincersi che Socrate era più bello di lui!

Prezzo posto unico €8 con merenda

CLASSICA SENZA LIMITI – STEFANO MAHANNA – VASCELLO IN MUSICA

28 novembre domenica mattina h 11 – prezzo unico €15

duo violino e pianoforte (Stefano Mhanna e Alberto Galletti)

Van Beethoven: Sonata n. 5 per pianoforte e violino

S Prokofiev: Sonata op. 94-bis per violino e pianoforte

Ravel: Tzigane per violino e pianoforte

Stefano Mhanna (violinista, violista, pianista, organista, direttore d’orchestra e compositore)

Nato a Roma l’11 luglio 1995. Formazione accademica: diplomi accademici in violino, viola, pianoforte, organo e composizione organistica

Dal 15 al 21 novembre 2021

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 21 – sabato ore 19 – domenica ore 17

Una cosa enorme

uno spettacolo di Fabiana Iacozzilli

con Marta Meneghetti, Roberto Montosi

produzione CrAnPi, La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello, Fondazione Sipario Toscana

in corealizzazione con Romaeuropa Festival

Fabiana Iacozzilli – una delle artiste più interessanti della sua generazione, Premio della Critica 2019

nel suo nuovo lavoro, fresco di debutto, alla Biennale Teatro di Venezia riflette, su un tema intimo e personale come quello della maternità.

prezzi: intero € 20, ridotto over 65 €18, ridotto under 26 €15

Dal 23 al 28 novembre dal martedì al venerdì ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17

ANTICHI MAESTRI

di Thomas Bernhard traduzione Anna Ruchat

drammaturgia Fabrizio Sinisi

regia Federico Tiezzi

Reger Sandro Lombardi Atzbacher Martino D’Amico Irrsigler Alessandro Burzotta

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi / Associazione Teatrale Pistoiese Centro di produzione teatrale

in collaborazione con Napoli Teatro Festival Italia

Nella Sala Bordone della Pinacoteca di Vienna, un uomo un musicologo si siede e guarda un famoso quadro di Tintoretto. Scopriremo che compie questo rito, ogni due giorni, da più di trent’anni. Un secondo uomo uno scrittore più giovane, osserva il primo uomo che guarda il quadro. Un terzo uomo uno dei custodi della Pinacoteca osserva entrambi.

È questo il diagramma del romanzo Antichi Maestri, qui trasformato da Fabrizio Sinisi e Federico Tiezzi (già pluripremiato per il bernhardiano L’apparenza inganna) in un vero e proprio studio teatrale sulla funzione dell’arte, i limiti della bellezza, la nevrosi della modernità, l’angoscia della solitudine.

prezzi: intero € 20, ridotto over 65 €18, ridotto under 26 €15

Si è inaugurato il nostro Bistrò presso il teatro Vascello, ci saranno tante cose buone da mangiare: Tartellette, Panini, Cantucci salati,

Tortino sardo, Pizza muffin, Gâteaux, stuzzichini vari e bevande. VI ASPETTIAMO!!!

La Stagione completa qui

CARD LOVE A 2 INGRESSI € 30,00

La card non è a posto fisso,

è nominativa ed è valida

per i seguenti spettacoli : Spellbound 25 – Una cosa enorme

Antichi Maestri – Tavola tavola, chiodo chiodo – Porte – Astor

CARD LOVE PLUS A 4 INGRESSI € 50,00

La card non è a posto fisso,

è nominativa ed è valida

per i seguenti spettacoli: Spellbound 25 – Una cosa enorme

Antichi Maestri – Tavola tavola, chiodo chiodo – Porte – Astor

