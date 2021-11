Col suono di trascinamento del nastro VHS nel registratore partono le prime sequenze di .Mp3, il videoclip del nuovo singolo di STREET DELTA VOICE fuori ora su YouTube.

https://youtu.be/rQPEOWS0C5U

Nelle mani di Moon Project, .Mp3 diventa ora un piccolo road movie dal fascino old school che ha per protagonisti STREET DELTA VOICE e la sua crew di amici e musicisti, ora la cronistoria di un incontro speciale che ha lasciato il segno sulla pelle dell’artista. Ascoltando dal suo vecchio lettore mp3 – trovato casualmente in camera in un giorno di pandemia – le canzoni che hanno accompagnato quei momenti e riavvolgendo il nastro del passato, STREET DELTA VOICE ha iniziato a lavorare a questo nuovo brano, che segna il suo ritorno sulle scene musicali a distanza di un anno dal precedente singolo Trap Car (feat. Papi Samu).

«Il titolo rimanda chiaramente al lettore mp3, un oggetto cult che ha segnato l’infanzia e l’adolescenza della mia generazione» – racconta STREET DELTA VOICE, classe 1998. «Stavo attraversando un brutto periodo, ero spesso in lotta con me stesso. Quel contesto di vita e i ricordi legati alla ragazza che stavo frequentando mi hanno dato l’ispirazione per la scrittura del testo di .Mp3».

La traccia, nata per caso su un beat di YouTube, è rimasta per qualche mese nel cassetto di STREET DELTA VOICE; poi, dalla collaborazione con nuovi musicisti e producer, la decisione di lavorare da zero a tutta la produzione formando un team di lavoro super compatto e affiatato – Edoardo Marani, chitarrista, mix engineer e produttore del Sound Puzzle Studio; Lorenzo Governatori aka J2L, produttore e beatmaker da sempre al fianco di STREET DELTA VOICE; non da ultimo il batterista e compositore Luca Magnaterra.

«Provenendo dal rap e dalla trap, con J2L ci siamo trovati a lavorare con musicisti che hanno sempre trattato altri generi musicali. Questo mix ha dato vita ad un prodotto unico, diverso dai precedenti: un progetto che unisce la trap, il rock e il punk, che esplode nel ritornello e soddisfa la mia sete di sperimentare, di non essere mai uguale a me stesso. Non è un caso se il mio nome d’arte contiene il simbolo matematico Delta, una variabile. Sono Delta e sono variazione!» – STREET DELTA VOICE.

