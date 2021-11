Sul palco di Stasera pago io! ci sono le “Fiabe jazz”

Un progetto pensato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con GMMT

Venerdì 26 novembre protagonista la compagnia Teatro popolare dell’arte

Stasera pago io! il progetto speciale pensato e strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro arriva al suo terzo appuntamento.

Venerdì 26 novembre alle 21.00 in scena Fiabe jazz-Hansel e Gretel con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi, Marco Natalucci nell’allestimento del Teatro popolare d’arte.

Fiabe jazz è uno spettacolo di teatro, che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia partendo ogni volta da una celebre fiaba (I musicanti di Brema, Aladino, Cappuccetto Rosso, Cenerentola, ecc.) in un mix tra invenzione teatrale e incursione musicale.

Ultimo appuntamento di Stasera pago io! venerdì 3 dicembre con Pinocchio con Maurizio Casali e Mariolina Coppola di Accademia perduta/Romagna Teatri.

Si utilizza la formula del fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa), ovvero pagano solo i bambini, che con un biglietto da 5 euro portano a teatro i propri familiari, i quali muniti di fantassegno possono entrare gratis e godere dello spettacolo. Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti. I fantassegni vengono conquistati dai bambini a scuola nelle classi che hanno aderito al progetto o durante le animazioni nei centri commerciali Coop di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto e il centro commerciale Coop a Empoli.

Per avere i biglietti bisogna presentarsi il mercoledì precedente lo spettacolo, presso la biglietteria del Teatro Verdi a Santa croce sull’Arno, dalle 16.30 alle 19.30.

Posto unico per i bambini 5€; adulti ingresso gratuito dietro la presentazione di un fantassegno, che verrà convertito in un biglietto omaggio.

Solo il giorno della prevendita o la sera dello spettacolo se non saranno esauriti in prevendita è possibile avere i biglietti. Da ricordare che avere il fantassegno è necessario, ma non dà diritto all’ingresso a teatro.

Per informazioni si possono contattare Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it e l’ufficio cultura/Biblioteca (piazza Matteotti) del Comune di Santa Croce sull’Arno 0571/389953 – biblioteca@comune.santacroce.pi.it.