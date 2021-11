Teatro 7, Tempo al tempo

TEATRO 7 via Benevento, 23 – 00161 Roma

24 novembre – 5 dicembre Teatro 7 Srl presenta

Rodolfo Laganà e Massimo Wertmuller

TEMPO AL TEMPO

scritto e diretto da Stefano Reali

Meglio un giorno da leoni che cento anni da pecora.

(Tazio) Meglio cento anni da pecora. A magnà e a beve. (Otello)

Il 5 giugno del 1944, con l’arrivo delle forze Alleate, l’occupazione nazista di Roma ha finalmente termine, grazie anche alla Resistenza dei cittadini romani. Otello e Franco, due cinquantenni senza qualità, vengono a sapere che i tedeschi hanno minato il ponte di ferro sull’Aniene, per farlo saltare in aria, dopo la loro ritirata. Franco è un orologiaio che vorrebbe essere un cuor di leone, ma non ne ha mai avuto il coraggio. Otello è uno stagnaro che invece non si è mai neanche posto il problema, per lui l’importante è mangiare, bere, e sfangarla, in qualunque modo. Sotto l’onda emotiva delle stragi che i nazisti compiono mentre si ritirano, i due amici decidono di fare un gesto che potrà ridare dignità alle loro vite: tagliare le micce dell’esplosivo e salvare il ponte. La loro azione solitaria, ovviamente, si rivela più complicata e tragicomica del previsto…

Una storia di eroismo e di amicizia, uno spaccato di storia popolare e romana, una prova attoriale intensa per due artisti di grande spessore.

