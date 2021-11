Teatro Trastevere, Le attrici hanno la data di scadenza

Rita ha trent’anni e sogna di fare l’attrice. E’ all’ennesimo provino, bivio tra l’essere “una che vive di sogni e non sa trovare la strada” e il diventare “una che ama il suo lavoro e quindi non lavorerà un giorno nella vita”, ma l’attesa le è nemica. O forse no. Le attrici hanno la data di scadenza. Come le donne. O questo almeno è ciò che Rita crede. Ma i trent’anni sono il momento in cui dovrà fare i conti con se stessa, in un faccia a faccia tra sogno e realtà.

I trent’anni sono l’età in cui avviene l’ingresso nell’età adulta, il problema è arrivarci pronti. Lo spettacolo indaga le ansie e le paure che ci assalgono quando, con il passare del tempo, le nostre aspettative e quelle del mondo esterno iniziano a guardarci con la lente d’ingrandimento chiedendoci il conto. Il bimbo dentro scalpita, la voce della coscienza e quella dei sensi di colpa lo sgridano in coro. Ma, per citare Nietzsche “Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante”.

Le attrici hanno la data di scadenza

Dal 23 al 28 novembre 2021

#teatrotrastevereroma #catartica

scritto e diretto da

Emanuele Bilotta

con: Rita Anselmi, Livia D’Ingegno, Elisa Franchi

produzione Catartica

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

via Jacopa de’ Settesoli 3, 00153 Roma

Da martedì a sabato ore 21, domenica ore 17:30

Prezzo 13 euro.

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE

prevista tessera associativa

Contatti: 065814004

info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/

Ora anche su Instagram!