Teatro Verde, Sulla luna in bicicletta

Sabato 20 e domenica 21 novembre, al Teatro Verde di Roma gli attori delle compagnie Teatro Verde / Guardiani dell’Oca saranno in scena con “Sulla luna in bicicletta“. Attori, pupazzi, musica, fantasia, divertimento, risate, avventura, questi gli ingredienti di una storia incredibile ma vera, o quasi…

Signore e signori, ecco l’incredibile storia di un doppio viaggio: dalla terra alla luna e dalla luna alla terra…

Dalla luna alla terra!? Proprio così! Siamo nel 1865 e un gruppo di scienziati tenta l’impossibile: il viaggio sulla luna. Quello che non sanno è che il nostro satellite è già abitato. Anzi, quasi sovrappopolato: mostri stralunati, eroi dell’antichità, cavalli alati, baroni immaginari, vivono da secoli – anzi da millenni – indisturbati, se non da poeti e altri visionari.

E allora, mentre gli umani tentano l’impossibile usando la ragione, i lunatici tentano il possibile usando la fantasia. Motori a scoppio contro cavalli alati, razzi ultrasonici contro grilli col singhiozzo, ragione contro follia. Chi vincerà? 50 anni fa l’uomo atterrava (o meglio allunava) sulla luna. Ma poeti e sognatori già c’erano arrivati secoli prima (se non millenni), con la fantasia e senza astronavi, con lo spirito se non col corpo. (Gianni Rodari addirittura ci arrivò in bicicletta!). Fra gli altri Jules Verne che a metà dell’800 aveva immaginato un incredibile viaggio a cavallo tra scienza e fantascienza, anticipando la realtà con la fantasia. Dalla luna in bicicletta è un omaggio a tutti quei visionari che hanno sognato l’impossibile e agli scienziati che lo hanno realizzato.

SULLA LUNA IN BICICLETTA nasce dalla collaborazione tra Teatro Verde di Roma e I Guardiani dell’Oca di Guardiagrele, due compagnie storiche del teatro ragazzi italiano, diverse ma affini, legate dalla stessa idea di teatro dedicato ai bambini e ai ragazzi.

tecnica: teatro d’attore – pupazzi- ombre

età: 4 – 10 anni

TEATRO VERDE

BOTTEGHINO, INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 / domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 19.00

telefono 06.5882034 teatroverderoma@gmail.com www.teatroverde.it

circ. ne gianicolense, 10

SPETTACOLI: sabato, domenica e festivi ore 17.00 e su richiesta ore 15.00 e/o ore 18.30

ingresso intero € 11,00 ridotti €10,00

è attiva la biglietteria on line su www.teatroverde.it

Compagnia Teatro Verde di Roma / Guardiani dell’Oca di Guardiagrele

SULLA LUNA IN BICICLETTA

di Andrea Calabretta

regia di Zenone Benedetto

con Giuseppe Di Simone, Nicola Liberato, Valerio Bucci

musiche originali Enrico Biciocchi

scene Albert Van Engel

costumi Ettore Margiotta

burattini e ombre Veronica Olmi, Cinzia Franchi