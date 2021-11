Da quasi dieci anni il Teatro Cristallo propone ai cittadini e a tutte le persone interessate delle passeggiate culturali lungo percorsi alternativi della città di Bolzano, per imparare a conoscere ed amare la città, guardandola con occhi diversi dal solito, indossando quasi gli occhiali del “turista” e dell’amante del bello. Dopo una serie di itinerari, sempre molto seguiti ed apprezzati, venerdì prossimo, 19 novembre alle ore 20.30 presso la sala Giuliani del Teatro Cristallo è previsto l’incontro “Ti racconto la città. Spazi narrativi per riscrivere lo spazio urbano”, un momento di sintesi ed esposizione di queste camminate con la curatrice del percorso del Cristallo, Paola Bassetti e la geografa culturale Giada Peterle. Una serata (seduti) per camminare lungo le vie di Bolzano. L’ingresso è gratuito previa prenotazione dei posti in cassa o sul sito www.teatrocristallo.it

Dal 2012 il nostro percorso “Tutta tua la città” accompagna in passeggiate guidate alla scoperta di una Bolzano da amare e conoscere. Le voci di esperti, chiamati a raccolta di volta in volta dal comitato culturale del Cristallo e dalla curatrice del percorso Paola Bassetti, si sono alternate durante i cammini di questi anni e hanno aiutato i bolzanini a guardare la loro città con occhi nuovi luoghi consueti ma anche meno conosciuti. Ogni anno la passeggiata ha esplorato spazi diversi offrendo nuove prospettive. Nove sono stati gli appuntamenti esterni di scoperta della città di Bolzano, 9 gli itinerari. La pandemia negli ultimi anni ha di fatto bloccato questo appuntamento che era sempre molto atteso e richiesto. Per questo motivo, per non perdere confidenza con le buone abitudini, venerdì prossimo, 19 novembre alle ore 20,30 il Teatro Cristallo organizza una serata in sala teatrale del percorso “Tutta tua la città”, un momento antologico di sintesi ed esposizione dei percorsi finora fatti, a cura di Paola Bassetti e Giada Peterle. La serata, dall’evocativo titolo “Ti racconto la città”, vuol far riflettere sul ruolo del racconto nel plasmare le città e l’esperienza collettiva finora fatta della dimensione urbana. La serata sarà dedicata alla memoria dell’architetto Carlo Azzolini, instancabile e preparatissimo mentore del percorso.

L’incontro sarà registrato e poi sarà visualizzabile anche – nei giorni seguenti – sul canale Youtube del Teatro Cristallo.

L’accesso alla serata è gratuito previa prenotazione dei posti presso la cassa del Teatro Cristallo o direttamente sul sito Internet www.teatrocristallo.it . L’incontro si terrà in sala Giuliani, al II Piano del Centro Culturale Cristallo, in via Dalmazia 30 a Bolzano. Si ricorda che per accedere alla sala teatrale è necessario essere in possesso del Green Pass.

ufficiostampa@teatrocristallo.it

www.teatrocristallo.it