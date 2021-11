il gioco in scatola per bimbi dai 6 agli 11 anni

Sono passati 700 anni e ancora i suoi versi e la sua Somma Arte sono attuali: Dante Alighieri continua ad affascinare e a coinvolgere giovani e meno giovani, in particolare con la sua opera più famosa, la Divina Commedia. Il Teatro Cristallo ed il suo Centro Giovani Cristallo Young stanno celebrando quest’importante ricorrenza con due iniziative per bambini: uno spettacolo “Le fantastiche avventure infernali di Dante” di Christian Mair e “Un Teatrino giDantesco”, uno specialissimo ed originalissimo gioco in scatola ideato da Greta Marcolongo, Cecilia Tacconi e Carla Ferrari per permettere a tutti di ricreare le atmosfere dantesche in casa propria. Il progetto fa parte di un LED finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio Politiche Giovanili ed è realizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Bolzano.

Settecento anni e non sentirli: Dante Alighieri è il Padre della lingua italiana ed è da sempre associato alla fondazione dell’italiano e al mondo dei bambini e dei giovani in particolare. Il Teatro Cristallo ed il suo Centro Giovani Cristallo Young hanno voluto dedicare a Dante Alighieri due iniziative a tema che vedono protagonisti proprio i più piccoli.

Con lo spettacolo – recitato in più lingue – scritto e diretto da Christian Mair “Le fantastiche avventure infernali di Dante” il Teatro Cristallo ha accompagnato più di 150 bambini – all’interno di repliche scolastiche ad hoc – in un viaggio nei gironi dell’Inferno con 4 “Virgilio” d’eccezione, ovvero Oscar Bettini, Martina Pisciali, Lucas Joaquin Da Tos Villalba e Diletta La Rosa. In questi gironi infernali teatrali i bambini hanno fatto esperienza, la maggior parte per la prima volta, delle più note figure del Poema Dantesco come Minosse, Caronte, Paolo e Francesca, Farinata degli Uberti…

Pensato per i bambini e le scuole, lo spettacolo ha però due repliche in calendario nel mese di novembre che saranno aperte a tutto il pubblico interessato, che si svolgeranno venerdì 26 novembre alle 16.30 e sabato 27 novembre alle 15 e alle 16.30. Per informazioni ed acquisto posti online www.teatrocristallo.it

I biglietti costano 5 euro (adulti) e 3 euro (bambini). I biglietti si possono acquistare presso la cassa del Teatro Cristallo che è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il giovedì e il sabato dalle 10 alle 12. Si ricorda che per accedere alla sala teatrale è necessario essere in possesso del Green Pass.

Oltre allo spettacolo teatrale, Dante sarà celebrato anche con uno specialissimo gioco in scatola per bambini, “Un Teatrino giDantesco!”, nato da un’idea di Greta Marcolongo, Cecilia Tacconi e Carla Ferrari, che sarà acquistabile presso la cassa del Teatro Cristallo a partire da oggi. Questa box è un meraviglioso teatrino stile Kamishibai completo di immagini, luoghi, atmosfere e personaggi per creare storie originali legate all’opera più conosciuta di Dante Alighieri. Grazie al lavoro di grafica e scrittura, immagini e testi all’interno della scatola magica diventano uno strumento tattile utile a trasmettere contenuti complessi e ad avvicinare, incuriosire e aprire ai bambini la strada alle letture che verranno. Questa originale “Divina Commedia” in scatola può essere interessante come idea regalo ed è studiata a misura di bambino per avvicinare anche i più piccoli alla grande letteratura, facendo loro dono di un’avventura appassionante.

“Un Teatrino giDantesco!” comprende innanzitutto una scatola, che nell’aprirsi diventa essa stessa palcoscenico: tre sono le scenografie pensate per essere intercambiabili, ovvero ovviamente i fondali dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso che sono utilizzabili a seconda dell’ambientazione scelta. All’interno della box sono presenti dieci personaggi, quelli più conosciuti della Divina Commedia, illustrati ad hoc per questo progetto. Questa scatola regalo ha al suo interno anche una drammaturgia inedita con tre storie per ogni cantica, nove in tutto, della Divina Commedia in formato libretto.

“Un Teatrino giDantesco!”, grazie alla sua originalità e forte personalità, vuole coinvolgere chiunque, appassionato delle storie senza tempo della Divina Commedia, desideri poter avere un oggetto unico per funzionalità ed estetica. “Un Teatrino giDantesco!” è acquistabile al costo di 35 euro presso la Cassa del Teatro Cristallo negli orari di apertura.

Per rimarcare questa vicinanza del Teatro Cristallo all’emblema stesso della Lingua Italiana, nel foyer del Cristallo è stata allestita una mostra con figure in scala 1:1 che ricorderanno a chiunque visiti la struttura di…. “lasciare ogni speranza oh voi ch’entrate”!.