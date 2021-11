“Viaggio di una nuvola” e“Raggi di luce”

Sabato 6 alle 17.00 e domenica 7 novembre alle 11.00 andrà in scena al Teatro Testoni Ragazzi (via Matteotti 16, Bologna) “Viaggio di una nuvola”, spettacolo di Roberto Frabetti con Sara Lanzi e Bruno Frabetti, adatto a bambine e bambini da 1 a 4 anni. Domenica alle 16.30 lo stesso palco ospiterà “Raggi di luce”, di e con Andrea Buzzetti, Luciano Cendou e Giada Ciccolini, ideale per un pubblico di età compresa tra i 4 e gli 8 anni.

La programmazione dal vivo al Teatro per l’infanzia e la gioventù di Bologna prosegue con due spettacoli de La Baracca-Testoni Ragazzi, entrambi per la regia di Valeria Frabetti.

VIAGGIO DI UNA NUVOLA

Sabato 6 alle 17.00 e domenica 7 novembre alle 11.00, Sara Lanzi e Bruno Frabetti saranno i protagonisti di “Viaggio di una nuvola”, spettacolo di Roberto Frabetti (La Baracca – Testoni Ragazzi) che racconta il caleidoscopico mondo delle nuvole: sempre in rapido movimento nel cielo, costantemente in evoluzione verso forme e colori diversi, pronte ad osservarci dall’alto nei loro viaggi attorno al mondo. Un mondo grandissimo, pieno di posti diversi e animali da scoprire insieme. Alle nuvole piace andare dalla campagna al deserto, ma a volte anche fermarsi sopra la tua testa e raccontarti una storia. Lo spettacolo è adatto per bambine e bambini di età compresa tra 1 e 4 anni e dura circa 35 minuti.

RAGGI DI LUCE

Domenica alle 16.30 al Testoni Ragazzi andrà in scena “Raggi di luce” di e con Andrea Buzzetti, Luciano Cendou e Giada Ciccolini. È bello andare in bicicletta tutto il giorno. Ma la notte? La notte, basta accendere la luce! Tre personaggi su due ruote intraprendono un viaggio surreale per illuminare il mondo in modo diverso: mettersi in sella e pedalare per accendere un’abat-jour, una strada, una stazione da cui parte un treno. Uno spettacolo basato su una drammaturgia luminosa in cui, per accendere la luce, bisogna trasformare la propria energia pedalando su biciclette-generatori.

Dopo aver raccontato storie con lampadine, fari e interruttori, il percorso di ricerca “La Luce e il teatro” de La Baracca – Testoni Ragazzi compie un nuovo passo: quello verso l’energia sostenibile. L’elogio della bicicletta, la poetica del viaggio, le suggestioni della notte, la mobilità sostenibile, il risparmio energetico: questi temi si intrecciano e si combinano offrendo diversi livelli di lettura dello spettacolo.

Lo spettacolo ha debuttato in occasione di “M’illumino di meno”, giornata mondiale del risparmio energetico, dura 45 minuti ed è adatto a bambine e bambini tra 4 e 8 anni.

Titoli d’acquisto per la stagione :

È possibile abbonarsi e iscriversi ai laboratori online, all’indirizzo abbonamenti.testoniragazzi.it, ed è possibile acquistare biglietti singoli su testoniragazzi.it.

I possessori di voucher emessi a seguito dell’annullamento di repliche al Testoni Ragazzi possono utilizzarli per l’acquisto di biglietti solo attraverso la piattaforma VivaTicket.

Tutte le informazioni sono disponibili al sito testoniragazzi.it.

Laboratori teatrali per tutte le età

In parallelo alla programmazione di spettacoli, da ottobre ripartono anche i laboratori, con nuovi percorsi pensati per offrire occasioni di incontro creativo a tutte le fasce di pubblico.

Cinque diverse proposte per piccoli gruppi, diversificati in base all’età e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, consultabili e acquistabili all’indirizzo laboratori.testoniragazzi.it.

Ringraziamenti

La stagione 2021-2022 è realizzata col sostegno del Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, MiBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, con il supporto del programma Creative Europe dell’Unione Europea.

Il Teatro Testoni Ragazzi è inoltre sostenuto da Coop Alleanza 3.0, BPER Banca, Granarolo, Assicoop Bologna Metropolitana, Legacoop Bologna, Coldiretti – Campagna Amica Bologna, Alce Nero e Mielizia.