Vintage Christmas: un Natale dal gusto retrò tra brunch e Vintage Market

Alla scoperta di uno stile unico che non passa mai di moda, quello vintage! Pimp my Vintage e The Student Hotel vi aspettano per Christmas Vintage Market una domenica per riscoprire il sapore del Natale, tra brunch, vintage market, chiacchiere con gli amici, regali, brindisi, artigianato e tante sorprese.

Domenica 5 dicembre una giornata tutta da vivere tra le atmosfere vintage. Dalle 12.30 alle 20.30 appuntamento con il Vintage Market: alla scoperta di capi e oggetti unici grazie alla selezione di stand di vintage e artigianato, ma anche nuovi brand, gioielli, design e opere di giovani creativi.

I più grandi piaceri del Natale sono il buon cibo, l’atmosfera di festa, i regali e condividere un momento speciale con le persone care. Gli stessi ingredienti alla base del Christmas Vintage Market, dove non mancherà niente di tutto ciò, a partire proprio dai piaceri della tavola, con una ricca offerta di cibo e drink che accompagnerà la giornata con lo speciale menù brunch (dalle 12 alle 16) presso il Bistrot di “The Student Hotel”. Un momento conviviale per stare insieme, rivedere gli amici, condividere un’atmosfera rilassante, stare comodamente seduti a tavola a mangiare e chiacchierare senza preoccuparsi del tempo che passa.

Tante occasioni per i regali, da fare agli altri ma anche a se stessi. Al Market ampio spazio al vintage (una ricca selezione di pezzi unici, dall’eleganza dei ’50 allo street wear dei ’90), con stand selezionati di vestiti, oggettistica, borse, locandine, gioielli, arte e tanto altro ancora. Ma anche i migliori prodotti di artigianato, pezzi unici fatti a mano, con un occhio all’ambiente: tecniche e materiali di riciclo e riuso, per vivere la stagione natalizia in modo originale e consapevole.

L’evento “Christmas Vintage Market” è organizzato da Pimp my Vintage e The Student Hotel

The Student Hotel, Viale Spartaco Lavagnini 70 – 72 a Firenze (ingresso gratuito)

Per partecipare all’evento sarà necessario avere il Green Pass oppure aver effettuato un tampone entro le 48 ore.

Per aggiornamenti. Evento: https://bit.ly/vintageXmas