È disponibile su Spotify “VivaldInKanto – Le quattro stagioni – Opera POP”, il nuovo album di Luciano Varnadi Ceriello, ispirato alle quattro stagioni di Vivaldi. Il progetto discografico vede gli arrangiamenti del figlio sedicenne Giuseppe Ceriello (pseudonimo Kristo) e la collaborazione di Tony D’Alessio – voce del Banco del Mutuo Soccorso – e del trio delle Matrioske.

La particolarità del disco, nonché la sua unicità, sta nel fatto di aver reso il concerto per violino de Le quattro stagioni di Vivaldi un’Opera POP cantata. Il cantautore ha scritto i testi sulle linee melodiche dei 12 movimenti del compositore veneziano (A nota corrisponde sillaba) e li ha messi in canto. Gli arrangiamenti sono di carattere elettronico, moderni nelle sonorità, così come nella scelta dello strumentario.

A proposito del disco, Luciano Varnadi Ceriello commenta: «È un progetto nato nel 2015, l’ho iniziato quando ho vissuto per un anno in Veneto, fu allora che rimasi folgorato dalla modernità musicale de “Le quattro stagioni” di Vivaldi e mi catapultai nella scrittura dei testi. Per la loro stesura mi sono ispirato a un quadro di mia moglie Amelia, opera presente sulla copertina del disco, nel quale sono dipinte le quattro stagioni. Ho strutturato l’album paragonando le stagioni del ciclo dell’anno alle quattro età della donna, per cui nei testi ho messo in correlazione la primavera con la nascita dell’acino d’uva e la nascita di una bambina, l’estate con la crescita del grappolo e con il periodo dell’adolescenza di una ragazza (esplosione degli amori e delle passioni), l’autunno e la vendemmia con la maturità di una donna che vive il parto e la nascita di un figlio, infine il rigido inverno e il conseguente rinsecchimento dei tralci delle viti, con il periodo della vecchiaia della donna. – continua il cantautore – Mio figlio Giuseppe con mia immensa gioia ha sposato il progetto e si è fiondato nella realizzazione degli arrangiamenti secondo il suo gusto musicale. Data la sua giovane età, posso affermare che se l’è cavata in modo egregio. Ho poi proposto di cantare l’intero progetto agli amici di sempre Tony D’Alessio e al trio delle Matrioske (Vera Mignola, sua figlia Nunzia Duri e sua nipote Orsola Guerriero) che hanno risposto subito con immenso entusiasmo. Io mi sono ritagliato uno spazio da voce recitante nel secondo movimento dell’Autunno».

L’uscita dell’album “VivaldInKanto – Le quattro stagioni – Opera POP”, è accompagnato dal singolo “La Primavera (di Vivaldi cantata)”, in rotazione radiofonica dal 5 novembre.

«LA PRIMAVERA è il brano più conosciuto di Vivaldi, ossia Il Primo Movimento del concerto per violino e orchestra. Io me ne sono letteralmente innamorato e, come mi è capitato in precedenza, prima per i Notturni di Chopin e poi per le Romanze senza parole di Mendelssohn, l’ho reso una canzone. Nello scrivere il testo, ho immaginato, allo stesso tempo, il risveglio della floreale primavera e la nascita di una bambina, un piccolo essere umano che si affaccia alla vita, come fosse la gemma preziosa di un acino d’uva», conclude Luciano Varnadi Ceriello.

I testi dell’intero album sono contenuti anche nel romanzo “IL SEGRETO DI VIVALDI – Tra esoterismo e passione” edito da Armando Curcio Editore (Settembre 2021), disponibile in libreria e negli store online.

Di seguito la tracklist: “Primavera”, “Tra luce e pace”, “La danza del re”, “Come una spiga in un fascio di rose”, “Estate”, “Attimo magico fantastico”, “Autunno”, “Vivaldi”, “La vendemmia”, “Inverno”, “Un ricordo semplice”, “Cenere”.

CREDITI ALBUM

Testi :luciano Varnadi Ceriello

Musica: Antonio Vivaldi

Arrangiamenti: Kristo

Tony D’Alessio: Voce, cori lirici e non, human autotune, animali vari.

Vera Mignola: Voce e cori

Nunzia Duri: Voce e cori

Orsola Guerriero: Voce e cori

Varnadi: Voce fuori canto

Kristo: Sintetizzatori, tastiere, percussioni e campionamenti.

Copertina: Amelia Musella

Registrato presso il “Garage Studio” di Sirignano da Varnadi e da Kristo nei mesi di maggio e giugno 2021.

Mixaggi e mastering: Gianni Colonna presso Kuore Nero Studios (FG)

Link Spotify: https://open.spotify.com/album/4bKlINiZdyZxGDYDgLZUag

Luciano Varnadi Ceriello è laureato in Lettere moderne e svolge la professione di insegnante. Ha pubblicato per Armando Curcio Editore i primi due volumi della Trilogia di Reinhard Friedmann: Il segreto di Chopin (2017) vincitore di 22 premi letterari, risultato il quinto libro più bello d’Italia; Il segreto di Marlene – Viaggio alla ricerca del sé (2019) vincitore del Premio Etnabook. Nel 2020 gli è stato conferito l’Oscar della letteratura al Golden Book Awards. È Vincitore Assoluto del Rive Gauche Festival (2019) con l’album Oniric Chopin ProsiMeloMetro N° 1; del 2021 è il suo nuovo album Radio Varnadi 2.0 Family Edition e “VivaldInKanto – Le quattro stagioni – Opera POP”, la sua rivisitazione cantata de Le quattro stagioni di Vivaldi, i cui testi sono pubblicati nel romanzo “IL SEGRETO DI VIVALDI – Tra esoterismo e passione” edito da Armando Curcio Editore. È risultato finalista e vincitore di diversi premi letterari e cantautorali tra i quali il Premio Tenco (2019).

Kristo nome d’arte di Giuseppe Ceriello, figlio sedicenne di Luciano Varnadi Ceriello, polistrumentista e giovane producer. È lui l’autore degli arrangiamenti dell’album VivaldInKanto – Le quattro stagioni – Opera POP. Ha suonato in qualità di batterista nell’intero album Radio Varnadi 2.0 Family Edition (Curti Editore 2021), è compositore del brano IMPERATIVO e ha cantato nel brano STOKAZZO.

Tony D’Alessio attuale voce del Banco del Mutuo Soccorso, vanta una lunga serie di collaborazioni discografiche e concertistiche con band e artisti che vanno dal metal al rock progressivo, non solo come cantante, ma anche come produttore artistico-esecutivo. La carriera lo vede spesso presente nei teatri. È inoltre speaker radiofonico, conduttore e opinionista della televisione, della carta stampata, insegnante di canto moderno, autore, compositore melodista, arrangiatore e direttore di cori. È del 2013 la sua partecipazione ad X-Factor con gli Ape Escape: si classificano al 2° posto, permettendogli di dividere il Palco con Elisa, Elio e le storie Tese e tanti altri artisti italiani.

Le Matrioske è un trio inedito che nasce dalla ventennale collaborazione della cantante Vera Mignola con il cantautore Luciano Varnadi Ceriello. All’interno di questo progetto la vocalist Mignola ha coinvolto sua figlia Nunzia Duri, che ha esordito all’età di 9 anni con una canzone di Varnadi e sua nipote, la piccola Orsola Guerriero (9 anni) che presenta già notevoli qualità canore.

