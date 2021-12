Un pianoforte e una fiaba magica di Natale sono tutti gli ingredienti per ritrovare la magia del teatro nello spettacolo concerto prodotto da Associazione Art-U: “Il Sogno di Schiaccianoci”.

Lo spettacolo, che andrà in scena Mercoledì 8 Dicembre alle ore 17.30, racconta la celebre fiaba di Natale soffermandosi sugli aspetti interiori di Marie, una bambina che non vuole arrendersi al diventare adulta, allo smettere di giocare, e che trova nello Schiaccianoci l’appiglio alla sua infanzia. Con la sua fervente immaginazione Marie riuscirà a costruirsi un mondo incantato nel quale potrà giocare a diventare grande. Il racconto si dipana sfruttando la dinamica del doppio livello sogno-realtà e la narrazione onirica, aiutata dalla proiezione di ombre e dalle musiche di Tchaikovsky, trascina gli spettatori in un’atmosfera magica in cui musica e teatro si completano.

Figura cardine di tutta la narrazione risulta essere il padrino Drosselmeier, vero e proprio narratore occulto di tutta la vicenda. Lo spettacolo-concerto è rivolto ad un pubblico di famiglie e bambini dai 4 ai 10 anni. La drammaturgia, liberamente ispirata ai celebri racconti di E.T.A. Hoffmann e A. Dumas, si sposa alle spettacolari musiche del compositore Tchaikovsky, arrangiate per pianoforte ed eseguite dal vivo.

Lo spettacolo-concerto, affronta temi universali e intramontabili come l’amore, il potere, la lotta del bene contro il male, affrontati con leggerezza attraverso le parole di una giovane bambina, Marie, che sta diventando adulta ma che con vuole smettere di sognare. Attraverso i suoi occhi, i bambini e gli adulti torneranno a sognare e a incantarsi. Lo spettacolo concerto è un’ottima occasione per presentare ai bambini un intero concerto di Tchaikovsky, in modo ludico e appassionante. Ascoltare la musica, e far comprendere ai bambini i momenti in cui questa è stata pensata e composta, è un approccio diretto per legare lo studio al divertimento. In questo senso, la produzione di “Il sogno di Schiaccianoci” è pensata per educare all’ascolto fin da la prima infanzia, attraverso immagini, emozioni, personaggi e storie

ACCESSO CONSENTITO PREVIA ESIBIZIONE SUPER GREEN PASS IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI IN VIGORE DAL PROSSIMO 6 DICEMBRE 2021 Qualora dei genitori non potessero presenziare poiché sprovvisti di Super Green Pass Art-U mette a disposizione un Servizio di Accompagnamento per minori a pagamento, fruibile al costo di 8€