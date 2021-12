38esima Stagione di Teatro Ragazzi a cura di ATGTP

Tante sorprese per bambini e famiglie, a teatro e nei musei, con gli spettacoli natalizi della 38esima Stagione di Teatro Ragazzi, promossa e curata dall’Atgtp. Questi gli appuntamenti del fine settimana.

Domenica 12 dicembre il Teatro Goldoni di Corinaldo ospita “Abc del Natale”, di Teatro Telaio: siamo in una stalla, una stalla famosa, e quei due animali sono proprio loro, l’Asino e il Bue, con tanto di coda e orecchie. Racconto dopo racconto si giocherà con le parole e troveranno modi originali e divertenti per far conoscere tutto, o quasi, di quel gran mistero. Da più di duemila anni tengono aperte le porte della loro casa e scaldano esseri umani grandi e piccini raccontando loro storie, belle e antiche. Racconto dopo racconto, Asino e Bue si accorgono che ogni parola detta, ogni personaggio evocato, pur così antico e famoso, non sempre viene riconosciuto dai piccoli spettatori che li circondano. È l’occasione quindi per tornare alle basi, per spiegare tutto daccapo, giocando con le parole e trovando modi originali e divertenti per far conoscere tutto, o quasi, di quel gran mistero. Partendo dalle cose più semplici, dall’ABC, per costruire, assieme, un alfabeto del Natale.

Il cartellone prevede a Jesi lo spettacolo “I doni di Lucia” a Palazzo Pianetti, in doppia replica, alle ore 11 e alle ore 17. Alla Pinacoteca civica Lucia Palozzi torna a raccontare il personaggio di Santa Lucia ispirandosi all’omonima pala di Lorenzo Lotto conservata nel museo jesino, ad arricchire il tutto, in scena la riproduzione dell’abito d’epoca della Santa raffigurato nella pala. Lo spettacolo sarà in replica domenica 19 dicembre, alle 17, nella chiesa di Santa Lucia di Serra San Quirico (ingresso gratuito, prenotazione consigliata 0731 56590).

La 38esima Stagione di Teatro Ragazzi propone numerosi spettacoli ed attività in nove comuni della provincia (Arcevia, Corinaldo, Chiaravalle, Jesi, Montemarciano, Montecarotto, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico), con il sostegno delle locali amministrazioni, Ministero della Cultura, Regione Marche, e in collaborazione con Amat, CMS Consorzio Marche Spettacolo, Alte Marche Creative, Parrocchia di Serra S. Quirico, Fondazione Pergolesi Spontini, Jesi Cultura, Musei Civici di Palazzo Pianetti, Museo Federico II Stupor Mundi, Teatro La Fenice, Teatro alla Panna, ASSITEJ Associazione italiana di teatro per l’infanzia e la gioventù, UNIMA, Coop Alleanza 3.0.

L’ingresso agli spettacoli è subordinato al possesso del Green pass per gli spettatori con più di 12 anni.

Costi: Adulti € 8.00; Ragazzi € 6,00; Bambini sotto i 3 anni € 0,50. I Doni di Lucia (Pinacoteca): posto unico € 5,00. A tutti i soci Coop Alleanza 3.0 è riservato uno sconto sul biglietto d’ingresso agli spettacoli (7 euro anziché 8). Si ricorda lo sconto verrà applicato solamente al possessore della tessera nominativa.

PROMOZIONE PER I RAGAZZI: Vieni a 3 spettacoli e avrai in omaggio l’ingresso ad uno spettacolo a scelta tra quelli in calendario.

PROMOZIONE PER I NONNI: Accompagna i tuoi nipoti a Teatro e avrai un ingresso omaggio! I biglietti si possono acquistare su www.vivaticket.it, presso le biglietterie del circuito Amat dal lun. al ven. 10.00 – 16.00, e nelle biglietterie dei teatri coinvolti.

PROMOZIONE IL TUO COMPLEANNO A TEATRO: Invita gli amici in una delle date in cartellone, paghi per loro 5 euro e tu entri gratis!