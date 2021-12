Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Antonio Pappano e Daniil Trifonov nel tour in Germania

Modificato a causa delle restrizioni dovute all’inasprimento della pandemia il programma della tournée dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Solo tre date delle previste cinque, (1°, 3, 4 dicembre) vedranno l’Orchestra e il suo direttore Sir Antonio Pappano accompagnati da Daniil Trifonov calcare alcuni dei palcoscenici tedeschi più prestigiosi. Saltati gli appuntamenti a Vienna nella storica sala del Musikverein e a Monaco nella Isarphilharmonie, l’Orchestra di Santa Cecilia suonerà questa sera, 1° dicembre, alla Elbphilharmonie di Amburgo. Un giorno di pausa prima del concerto alla Tonhalle di Düsseldorf (3 dicembre), prima della serata conclusiva alla Alte Oper di Francoforte (4 dicembre).

In apertura e chiusura di serata due opere di Beethoven: l’Ouverture da Le creature di Prometeo e un capolavoro senza tempo come la Sinfonia n. 7, con il suo ipnotico Allegretto che l’ha resa amata dal pubblico di ogni paese. A completare il programma il Concerto K 271 ‘Jeunehomme’ di W.A. Mozart composto nel gennaio 1777. È un brano di notevole valore per la freschezza e la varietà dell’invenzione melodica e per l’armonica fusione espressiva tra solista e orchestra dedicato a Mademoiselle Jeunehomme, giovane pianista della quale Mozart fa pochi cenni nelle sue lettere, tanto che la sua reale identità resta di incerta attribuzione. Il tono del concerto è pieno di energia e si basa su un fitto dialogo tra solista e orchestra precursore di uno stile che verrà ripreso dal concerto romantico. Solista al pianoforte il russo Daniil Trifonov che pochi giorni prima della tournée esegue l’identico programma a Roma. Talento straripante, che nell’ultimo decennio ha vinto i riconoscimenti più prestigiosi – non ultimo nel 2019 il Grammy Award come artista dell’anno – Trifonov si aggiunge alla rosa dei nuovi talenti musicali valorizzati dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che sempre più frequentemente nella sua programmazione dà spazio ai giovani.

L’ultima trionfale presenza dell’Orchestra di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano in Germania, dopo la pandemia, risale al luglio 2021 quando – insieme alla violinista Lisa Batiashvili – la compagine romana ha partecipato all’Audi Festival di Ingolstadt.

mercoledì 1° dicembre Amburgo /Elbphilharmonie ore 20

venerdì 3 dicembre Düsseldorf / Tonhalle ore 20

sabato 4 dicembre Francoforte / Alte Oper ore 20

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Antonio Pappano direttore

Daniil Trifonov pianoforte

Beethoven, Le creature di Prometeo: Ouverture

Mozart Concerto per pianoforte n. 9 K 271 ‘Jeunehomme’

Beethoven Sinfonia n.7