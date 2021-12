Agenda 2022 teatri di Bari

Centoquarantasette pagine per raccontare il 2022 di Teatri di Bari, tra programmazione teatrale e progetti a contrasto delle povertà educative, con un focus specifico alle nuove generazioni. Si rinnova come da tradizione l’appuntamento con l’Agenda di Teatri di Bari – presentata questa mattina durante un incontro nella Sala Giunta del Comune di Bari – contenitore di idee e spazio di espressione artistica che, oltre ad assumere la funzione classica di calendario e promemoria, diventa strumento di divulgazione culturale e megafono per il rilancio dei giovani talenti. Anche per l’annualità 2022, infatti, il TRIC Teatri di Bari ha voluto far accompagnare le giornate con il racconto di un giovane scrittore selezionato attraverso un contest letterario per under 35: 2022 battute per un anno di teatro, che quest’anno si fregia dell’intervento dello scrittore Gianrico Carofiglio, che ha firmato l’incipit Tutto cambia, dal quale sono partiti i partecipanti per realizzare il loro personale contributo.

Ampia come sempre la partecipazione dei nuovi talenti della scrittura, che hanno accolto da tutta Italia l’invito di Teatri di Bari, presentando proposte di alto livello e creative, nel rispetto del limite delle 2022 battute di lunghezza per i racconti. Vincitrice di questa edizione del contest è Gabriella Cantafio, giornalista classe 1986 originaria di Crotone, in Calabria, che collabora con diverse testate e riviste a livello nazionale – tra cui Repubblica, Corriere della Sera e Vanity Fair – nel racconto dell’attualità e per recensioni letterarie. Sarà il suo testo ad aprire l’edizione 2022 dell’Agenda di Teatri di Bari. “Scrivere, per me, è passione e lavoro – spiega Cantafio – Mi ritengo fortunata di poter esprimere e, spero, trasmettere emozioni con la mia penna. Oggi, in particolar modo, per me è un onore vedere apprezzato il mio breve racconto nato dall’incipit di un grande scrittore come Gianrico Carofiglio. Ringrazio la giuria da lui presieduta e il team dei Teatri di Bari, impegnati attivamente nella promozione della cultura che diffonde speranza, anche in un periodo storico così precario”.

All’interno dell’Agenda Teatri di Bari 2022 sono presenti tutti i progetti artistici, di formazione e produzione di Teatri di Bari, riconosciuto Teatro di Rilevante Interesse Culturale nella storia della Puglia per il secondo triennio (2018-2020, ampliato al 2021) dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Il centro di produzione teatrale è composto dal Teatro Kismet, aperto nel 1989 nella zona industriale di Bari e ristrutturato nel 2020, dal Teatro Radar di Monopoli, gioiello architettonico riaperto dal Comune di Monopoli dopo decenni di abbandono e dalla Cittadella degli Artisti a Molfetta, laboratorio urbano rinato nel 2017, che ha fatto della multifunzionalità il suo carattere distintivo.