Al Teatro Sociale di Camogli torna l’aperitivo in jazz

È l’ultimo degli aperitivi in jazz della stagione di riapertura del Teatro Sociale di Camogli, ma allo stesso tempo uno dei più attesi, quello in cartellone per venerdì 17 dicembre. Il format del pre-serata che ha ricevuto straordinario apprezzamento, e raccolto altrettanta partecipazione di pubblico, torna questo fine settimana – come sempre a partire dalle 19:30 – con il “Progetto Piazzolla”. Sul palco lo strumento protagonista sarà il bandoneon, l’inconfondibile fisarmonica inventata dal musicista tedesco Heinrich Band e fondamentale nelle orchestre di tango, nelle note e nei ritmi portati da Juanjo Mosalini in Quintet.

Considerato l’ambasciatore vivente del tango, Juanjo Mosalini è uno dei pochi bandoneonisti capaci di farlo vivere in tutte le forme e le espressioni, dalle origini fino al tango contemporaneo. Artista versatile e figlio d’arte di Juan José Mosalini (fondatore della scuola europea del bandoneon), la sua carriera spazia tra concerti dal vivo, incisioni in studio e composizione di colonne sonore per film. Fedele alle origini del tango, Mosalini è considerato uno dei maggiori esponenti contemporanei ed è una figura essenziale nel panorama musicale argentino ed europeo. Ed è uno dei pochi bandoneonisti internazionali a suonare regolarmente come solista nelle più importanti orchestre di tradizione classico-sinfonica.

Il tango nasce agli inizi del Novecento nei locali malfamati di Buenos Aires: un’origine popolaresca ed equivoca meravigliosamente raccontata da Borges in un piccolo libro dedicato alla più sensuale delle danze. Poi il tango conquista la colta e intellettuale Parigi degli anni Venti, dove si tinge di malinconia, voluttuosità e languore, diventando il celebre «pensiero triste che si balla». L’aperitivo in jazz rende omaggio a questa musica fascinosa e avvolgente e al suo più grande rappresentante moderno, il compositore argentino Astor Piazzolla – strumentista d’avanguardia e tra i più importanti musicisti in assoluto del Ventesimo secolo – di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

Ad affiancare Mosalini è il Quartetto Progetto Piazzolla, formato da Valerio Giannarelli al violino, Adrian Fioramonti alla chitarra, Michele Paperini al pianoforte e Guglielmo Caioli al contrabbasso. Sarà uno spettacolo di forte impatto musicale ed emotivo, tutto dedicato al grande artista argentino di cui Mosalini è stato intimo amico.

