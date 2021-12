As From for away

Quasi tutto novecentesco il repertorio di AS FAR FROM AWAY con un innesto ‘elisabettiano’ che intreccia il fil rouge costituito dai personaggi shakespeariani che danno il nome ai tre movimenti della “Seconda sonata” di Henze, pezzo grosso di questa produzione e vero monumento per la chitarra classica, strumento che Henze definiva “la gigantesca orchestra contemporanea”. Di Takemitsu – compositore giapponese e autore di colonne sonore dei film di Kurosawa e Teshigahara – i quattro pezzi di “All in Twilight”, ispirati ai “Twilight” di Paul Klee, musica, composta per Julian Bream nel 1987 che si inserisce in una sorta di ciclo ideale di composizioni descrittivo-naturalistiche ricorrenti nella produzione del compositore: paesaggi rarefatti, crepuscolari, nei quali sembra esclusa la presenza umana. La “Mignarda” è un’elegia per Lady Macbeth di Dowland, forse il più saturnino dei compositori dell’epoca elisabettiana che scrisse un corpus musicale tra i più ispirati, profondi e colmi di irradiante tenebrosa bellezza.

TRACKLIST

Tōru Takemitsu: All in twilight – Four Pieces for Guitar – I Tōru Takemitsu: All in twilight – Four Pieces for Guitar – II Tōru Takemitsu: All in twilight – Four Pieces for Guitar – III Tōru Takemitsu: All in twilight – Four Piecesfor Guitar – IV Hans Werner Henze: Royal Winter Music – Second Sonata on Shakespearean Characters – Sir Andrew Aguecheek Hans Werner Henze: Royal Winter Music – Second Sonata on Shakespearean Characters – Bottom’s Dream Hans Werner Henze: Royal Winter Music – Second Sonata on Shakespearean Characters – Mad Lady Macbeth John Dowland: Mignarda

GIACOMO PALAZZESI

Musicista virtuoso e raffinato, Palazzesi – che suona una Manuel Ramirez del 1905 – è un vero riferimento nell’ambiente della chitarra classica, famoso per il suo suono, preso a modello sia per la qualità sia per la peculiarità. Un chitarrista colto con una competenza che va aldilà di quella prettamente strumentale, caratteristica che si traduce in una profondità della lettura. Allievo di Pietro Antinori, Odair Assad, Angelo Gilardino, ha studiato anche con Luigi Attademo e Carles Trepat. Suona regolarmente in Italia e all’estero. È alla sua quarta incisione.

MARTINVILLE

AS FAR FROM AWAY è anche un libro contenente le foto, i testi, le informazioni tecniche e il QR Code per accedere alla piattaforma. Acquistando tramite la piattaforma Martinville si diventa proprietari delle tracce in tutti i formati, da quello più leggero per i dispositivi mobili a quello per gli audiofili, tutti scaricabili e ascoltabili dai propri dispositivi. Martinville non produce Compact Disc.