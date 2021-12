Riccardo Frizza torna a dirigere l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in un programma particolare e molto atteso, in “omaggio a Enrico Caruso nel centenario della morte”.

Il concerto si tiene in data unica, mercoledì 22 dicembre (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia ore 20.30), con un protagonista d’eccezione, il tenore messicano Javier Camarena, uno dei nomi più noti della lirica internazionale e artista molto apprezzato dal maestro Frizza. Numerose sono le loro collaborazioni, le ultime in ordine di tempo in Italia, il Rigoletto messo in scena da Livermore al Maggio Musicale Fiorentino lo scorso mese di febbraio e l’Elisir d’amore che ha inaugurato con successo a novembre il Donizetti Opera. E proprio tra questi due poli – Verdi e Donizetti, a Roma alternati a brani sinfonici e arie di Puccini, Gounod, Bizet, Giordano, Flotow, Cilea, Ponchielli e Leoncavallo che definiscono perfettamente l’ambito musicale e geografico del programma – che il direttore e il tenore hanno scelto di omaggiare Caruso, i suoi cavalli di battaglia e alcune di quelle arie che conquistarono il pubblico reale e quello virtuale delle incisioni, esaltandone il carisma a tutt’oggi unico e insuperato.

Programma

Donizetti La Favorita: Sinfonia

Donizetti La Favorita: “Spirto gentile”

Gounod Faust: “Salut demeure chaste et pure”

Gounod Faust: Valse

Bizet Le pêcheurs de perles: “Ah cette voix quel trouble… Je crois entendre encore”

Bizet Carmen: Suite n. 1

Verdi Rigoletto: “La donna è mobile”

Puccini La Fanciulla del West: Preludio

Puccini La bohème: “Che gelida manina”

Ponchielli Gioconda: La danza delle ore

Verdi La Traviata: “Lunge da lei… De’ miei bollenti spiriti… O mio rimorso”

Giordano Fedora: Intermezzo

Flotow Martha: “M’appari tutt’amor”

Leoncavallo Pagliacci: Intermezzo

Cilea L’Arlesiana: “È la solita storia del pastore”

Concerto fuori abbonamento, tutte le informazioni qui: https://santacecilia.it/concerto/caruso-100/