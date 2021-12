Autismeggiando

40 minuti di vita asperger vissuta

Con Francesco Gamba e Alessandro Arbuzzi

Di Francesco Gamba

Da un progetto di Francesco Gamba e Alessandro Arbuzzi

Produzione Teatro Officina

Quando si parla di Sindrome di Asperger è quasi sempre qualcuno che non è Asperger a parlarne. Qui invece c’è un giovane uomo, Francesco Gamba, che costruisce uno spettacolo per parlare della Sindrome di cui soffre, dopo aver egli stesso scritto il copione, e sul palco – affiancato dal suo educatore – prende parola in primis, con la lucidità e l’autorevolezza del testimone incarnato. La Sindrome di Asperger è una neurodiversitá, una forma lieve di disturbo dello spettro autistico, non una patologia in senso stretto quindi semmai una modalitá di comprensione della realtà che ci circonda diversa e originale. Francesco Gamba ci racconta il suo punto di vista, le sue emozioni legate al crescere e al tentare di integrarsi, i suoi punti di forza e le sue fragilità. Una volta tanto non ci sono attori ad interpretare una realtà della quale si parla sempre più spesso. È una storia raccontata con franchezza, senza intermediari. Non c’è spazio per interpretazioni rassicuranti, si tratta di ascoltare, fare spazio dentro di sé alla diversità e accogliere.

