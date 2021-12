Mercoledì 15 dicembre alle ore 21.00 presso Cineteca Milano MEET si terrà la speciale proiezione del documentario BALLA. IL SIGNORE DELLA LUCE, prodotto da ARTE.it Originals in collaborazione con Rai Cultura, diretto da Franco Rado.

La proiezione è un evento speciale organizzato in occasione dell’apertura alla GAM, Galleria d’Arte Moderna, della mostra focus (visitabile fino al 27 febbraio) dedicata a uno dei capolavori dell’artista, Bambina X Balcone, opera che sarà presentata insieme ai suoi disegni preparatori. La GAM con il Museo del Novecento hanno ospitato parte delle riprese del film che esce a Milano anche in coincidenza con la mostra “Giacomo Balla 1902-1940: Esistere per dare”, allestita nella sede della Banca d’Italia fino al 22 gennaio 2022.

BALLA. Il signore della luce è un docufilm di Eleonora Zamparutti e Piero Muscarà, diretto da Franco Rado, fotografia di Angelo Cricchi e art direction di Laura Bellucci, con le musiche di Fabrizio Campanelli, prodotto nel 2021 in occasione del 150 anniversario dalla nascita del grande artista futurista. Il film è andato in onda in anteprima in Italia su RAI 5 nel programma “Art Night” di Silvia De Felice e sarà distribuito nel mondo da NEXO Digital.

Sono recentemente tornati alla luce i dipinti murali che Giacomo Balla aveva realizzato per il Bal Tik-tak, il cabaret che animava le notti romane all’inizio degli anni ’20 e la scoperta si aggiunge al prossimo disvelamento dell’archivio privato dell’artista, rinvenuto nella sua abitazione di via Oslavia a Roma, da poco restaurata. Su di lui, genio futurista e faro della più potente avanguardia del primo Novecento, gravano ancora zone d’ombra, che oscurano la sua vicenda umana e artistica: Giacomo Balla il fascista, il traditore, il provinciale.

Figura complessa, a tratti segreta, dalla creatività poliedrica, l’artista è stato per lungo tempo vittima di un marchio di infamia. Oggi nuovi studi restituiscono a Balla un ruolo di primo piano nel panorama internazionale dell’arte, tanto da riconoscere in lui il “Leonardo da Vinci del XX secolo”, come amava definirsi. Caduto in disgrazia dopo gli anni del sodalizio con il Regime e il Duce, Giacomo Balla è magicamente risorto nel dopoguerra. Merito delle grandi famiglie ebree americane di collezionisti interessati ad acquistare le tele del Futurismo. E grazie anche ai giovani artisti delle neoavanguardie italiane che negli anni Cinquanta riconobbero in Balla il padre spirituale dell’astrattismo italiano.

Il film sarà introdotto da un breve talk con Paola Zatti (GAM Galleria d’Arte Moderna Milano), Danka Giacon (Museo del Novecento) Luigi Donato e Cristiana De Paolis (Banca d’Italia) e Silvia De Felice (Rai 5) e Eleonora Zamparutti (ARTE.it).

In occasione dell’evento milanese il documentario sarà programmato nuovamente su RAI 5 nel programma “Art Night” il 17 dicembre alle ore 22.00 con la presentazione di Neri Marcorè.

Il film è in replica presso Cineteca Milano MEET anche mercoledì 22 dicembre alle ore 17.00 e giovedì 23 dicembre alle ore 19.00.

Cineteca Milano

MEET Digital Culture Center

Viale Vittorio Veneto 2 Milano Porta Venezia

️ Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Consigliata la prenotazione su www.cinetecamilano.it.

Si accede alla sala solo con Super GreenPass digitale o cartaceo