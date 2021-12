“BuBBles Revolution” con Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite

Dopo 2 anni di assenza, torna a Roma al Teatro Greco Marco Zoppi, uno dei più grandi Bubble Artist del panorama mondiale. Insieme a Rolanda Sabaliauskaite, giovane illusionista di nazionalità lituana, Marco Zoppi ha esportato lo show BuBBles Revolution in quasi 60 paesi nel mondo in 4 continenti: New York, Las Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi, Madrid, Hong Kong, sono solo alcune delle centinaia di città del globo dove si sono esibiti ricevendo l’applauso di milioni di spettatori. BuBBles Revolution conduce il pubblico in un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle di sapone, una dimensione fantastica dove tutto è possibile e non esistono limiti all’immaginazione.

In “BuBBles Revolution”, Marco Zoppi racchiude tutta la sua esperienza di illusionista e bubble artist, crea bolle di sapone di ogni forma e colore che prendono vita, mutano e si trasformano, gioca con gli elementi della natura attraverso la sua arte leggera e delicata, realizza uno spettacolo magico, poetico e surreale dove musica, colori, luci e materia si fondono e fenomeni all’apparenza inspiegabili accadono di fronte allo sguardo attonito dello spettatore.

È un gioco illusionistico fatto di acqua e sapone, una costruzione evanescente e colorata di forme che s’incontrano e danno vita a gigantesche bolle trasparenti” La Repubblica

Acqua, aria e sapone presentati con destrezza e maestria

Corriere della Sera

“…Marco Zoppi può trovare la sua collocazione nei più grandi teatri del mondo; il suo show è davvero incredibile”

Silvan

Marco Zoppi è uno dei Bubble Artist di maggior successo nel panorama mondiale costantemente presente nei migliori teatri, programmi TV, variety show e parchi divertimento del mondo. I suoi numeri, presentati anche a “Le Plus Grand Cabaret du Monde” di Parigi, sono stati recentemente notati anche dalla prestigiosa International Magician Society di New York che gli ha conferito il Merlin Award come Miglior Bubble Artist Europeo. Marco Zoppi nasce a Palermo ma attualmente vive e lavora a Roma. I primi spettacoli di Magia all’età di 15 anni gli consentono di acquisire una grande esperienza nel mondo dello spettacolo. La formula vincente di Marco è racchiusa nella convinzione che il numero di magia non è il fine ultimo dello spettacolo ma il mezzo con il quale regalare allo spettatore la più vasta gamma di emozioni possibili. Dal 2012 entra a far parte di Teatro Fantastico ed è ospite fisso nel cast de “Il Varietà delle Meraviglie – Night Show”. Nel 2012 è parte integrante dell'”Underwater Bubble Show”, la prima produzione europea sulle bolle di sapone, in scena in alcuni fra i più importanti teatri storici italiani. Sempre nel 2012 è ospite per 6 mesi del parco divertimenti di Gardaland e per 2 stagioni consecutive (2013 e 2014) è l’attrazione principale del parco divertimenti Bobbejaanland in Belgio. In poco tempo colleziona numerose partecipazioni a gala e festival internazionali in Italia, Monte Carlo, Belgio, Francia, Olanda, Lituania, Lettonia, Svizzera, Germania, Inghilterra, Colombia, Turchia, Dubai e Qatar e diverse apparizioni televisive in Europa tra cui, a Parigi, per “Le Plus Grand Cabaret du Monde” la trasmissione di France 2 che ospita i più grandi artisti del mondo. Nel 2014 lo show viene visto da più di 250.000 spettatori in 12 paesi in giro per il mondo e, in Italia, il suo “BuBBles” va in scena per 2 settimane (16 repliche) all’interno del cartellone spettacoli del Teatro Vittoria di Roma (22 Aprile / 4 Maggio 2014) riscuotendo un ottimo successo di pubblico e viene scelto come evento speciale del Natale 2014 dal Teatro Quirino di Roma. Nel Luglio 2014 la “International Magicians Society” di New York gli conferisce il “Merlin Award” (l’Oscar internazionale della Magia) come Miglior Bubble Artist Europeo. Nel 2015 è al Monte Carlo Sporting Club (Monaco), a Bruxelles (Belgio) per il live di Belgium’s got Talent, a Parigi (Francia) per il 15° festival Europeo Magic Stars, a Cipro (Turchia) per la convention nazionale della casa farmaceutica Bayer, ad Hannover (Germania) presso il GOP Variety Theater, a Blackpool (UK) per la 64° edizione della “Blackpool Magic Convention 2015” e a Mosca (Russia) per il programma televisivo “Magic Stars of XXI° Century” presso la prestigiosa Crocus City Hall di fronte a 15.000 spettatori. In Aprile 2015 Marco ha avuto il piacere di presentare il suo show a Kuwait City per la Royal Family of Kuwait; lo stesso mese è stato scelto, per la seconda volta, dallo show televisivo “Le Plus Grand Cabaret du Monde” di Parigi per presentare nuovamente il suo “Bubble Screen”. Da maggio ad agosto 2016 è stato artista residente presso la House of Magic di Macao (Cina) la più importante produzione stabile di oggi con i più grandi illusionisti del mondo.

BIGLIETTI:

INTERO 15 EURO; BIGLIETTI 10 EURO

PRENOTAZIONI 06/8607513