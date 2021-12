C’è posto per te è la nuova commedia in prima nazionale, scritta, diretta ed interpretata da Gianni Ciardo che sarà in scena al Teatro Forma di Bari nei giorni 7,8, 10, 11, 12, 17, 18 e 19 dicembre 2021 alle ore 21.00 (tranne i giorni 8, 12 e 19, alle ore 19.00).

La storia racconta di un padre vedovo (Gianni Ciardo), una figlia (Marilù Quercia) che non riesce ad accasarsi per via del padre, una cameriera tuttofare (Francesca Di Cagno) che non riesce a fare più di tanto ed un fidanzato (Vito Latorre), l’ottavo per la precisione, ignaro di cosa lo attenderà, in arrivo a casa La Gioia.

Il futuro suocero non gradisce il lavoro del futuro genero che intanto non deve assolutamente sapere, almeno fino al sospirato matrimonio, il lavoro di Felice La Gioia, il futuro suocero per l’appunto. Almeno così si spera!

Fra equivoci, malintesi, turbinose situazioni, arriva un inaspettato, quanto attualissimo finale.

Gianni Ciardo il noto artista barese che calca le scene dagli anni settanta, ormai si è dimostrato essere un attore eclettico che sa raccontare storie toccanti, come il recente successo di “Novecento” al Teatroteam, preservando il racconto leggero, divertente, spesso attingendo al surreale, come in questa nuova commedia scritta durante il lockdown.

E sul solco dei mitici ed indimenticabili tormentoni di cui l’attore è capace, “C’è posto per te” rischia di coniarne, senza dubbio, un altro.

Con il patrocinio del Comune di Bari Assessorato alle Culture D.D.N. 2021, ad accompagnarlo in scena questa volta, oltre a Marilù Quercia e Vito Latorre, ormai noti sui palchi pugliesi da più di 20 anni, ci sarà Francesca Di Cagno, già con Gianni Ciardo in “Casa di Bernarda Alba”.

Uno spettacolo adatto a tutti, grandi e meno grandi, per trascorrere lietamente le ormai vicine prefestività natalizie.

Gianni Ciardo incontrerà il pubblico per presentare lo spettacolo e chiacchierare di Teatro, assieme agli attori della Compagnia, il 30 novembre 2021 alle ore 19.00 presso Portineria 21 (Via Cairoli 137) ed il 1 dicembre 2021 alle ore 19.30 presso Cafè Al Mozart (Via Cardinale Ciasca, 13), adottando cos unaì modalità di incontro del pubblico inusuale, ma certamente interessante, già sperimentata al Duke di Bari, sabato 20 novembre scorso.

In occasione delle repliche del 17 e del 18 dicembre, il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.30, Gianni Ciardo terrà presso il Teatro Forma una Master Class sull’arte comica, (iscrizioni fino al 15/12/2021) intitolata “Ci sarà posto per te”, a cui potranno iscriversi attori, attrici, registi, inviando una e-mail all’indirizzo: associazioneculturalelascimmia@gmail.com

Orari di apertura: Da martedì a venerdì: ore 10.00 – 13.00 – ore 15.00 – 18.00

oppure

Online sul sito Vivaticket: https://www.vivaticket.com/…/gianni-ciardo-in-c…/168069

Poltronissima: € 18,00

Poltrona: € 15,00