Una Fiera dedicata agli introvabili. Ai dimenticati. E dunque, alle possibili scoperte. Il rogo di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury non c’entra nulla, sono le stampe, le cartografie, i libri antichi, quelli rari e ingialliti i protagonisti del rinnovato appuntamento con “C’era una volta… il Libro” a Cesena Fiera sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022. Un’ottantina gli espositori da tutta Italia, per la decima edizione di un evento che ritorna dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, capace nelle edizioni passate di imporsi come il più importante dell’Emilia Romagna. Organizzato da Cesena Fiera, la kermesse viene ospitata nell’ambito di “C’era una volta…”, principale vetrina di settore della Romagna, forte dei suoi 300 espositori nella mostra mercato dedicata agli appassionati di antichità.

Non è un caso che la fiera del libro antico nasca nella città malatestiana, cittadina natale del celebre scrittore e critico letterario Renato Serra. Sempre a Cesena è nata 560 anni fa una delle prime biblioteche civiche al mondo per grazia di Malatesta Novello, oggi inserita dall’Unesco nel registro Memory of the World. E qui è stato realizzato il manoscritto più grande al mondo (“Eroico manoscritto”), opera collettiva entrata ufficialmente nei Guinness dei primati.

Inevitabile in questo humus vocato alla “carta” un evento rivolto alle rarità bibliografiche, alle stampe d’epoca, al libro d’occasione. Circa 80 gli espositori da tutta la Penisola tra librerie e operatori della stampa d’epoca che mettono in mostra rarità cartacee dal ‘400 al ‘900.

Sui banchi degli 80 espositori un ricco bottino in carta e inchiostro

Libri antichi di pregio dal XV sec. in poi, ma anche tantissime – decisamente più abbordabili – curiosità bibliografiche del più recente ‘900, come fuori catalogo, le ricercate prime edizioni e i volumi autografi accompagnano l’offerta bibliografica cosiddetta d’occasione, per un bottino in carta e inchiostro vastissimo e adatto ad ogni tasca.

Presenti anche commercianti specializzati nella stampa antica, grazie ai quali sarà possibile acquistare stampe decorative di ogni epoca e soggetto (botanica, zoologia, caccia, anatomia, scienza, araldica, architettura, moda, enogastronomia ecc.) assieme a vedute e mappe geografiche italiane, europee e del mondo, tutte rigorosamente originali. E ancora, per i maniaci del collezionismo, un’infinita varietà di poster cinematografici e pubblicitari, fotografie, autografi, cartoline, santini sacri e documenti storici di vario tipo, tra i quali destreggiarsi per scovare piccoli grandi affari.

L’evento viene ospitato nella cornice di “C’era una volta…” la kermesse dedicata al brocantage, vintage e officina antiquaria in programma negli stessi giorni con oltre 300 espositori da tutta la Penisola. L’ingresso è unico.

L’organizzazione è a cura di Cesena Fiera, con il patrocinio del Comune di Cesena e della Provincia di Forlì-Cesena. Media partner: Maremagnum.com

Luogo di svolgimento: Cesena Fiera – Pievesestina di Cesena (Fc)

Orario: 9.00 – 18.30

Ingresso: 3 euro. Gratuito fino ai 14 anni e dopo i 70. Obbligatorio il Greenpass