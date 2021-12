Christmas Concert con Alessandra Procacci e Rosy Messina

Da Merry Christmas a Jingle Bells Rock, da White Christmas a Silent Night senza dimenticare Last Christmas, Oh Happy Days, Holy Night, All I Want For Christmas e molti altri brani legati al Natale.

Le voci di Alessandra Procacci, nera e grintosa, insieme a quella di Rosy Messina, con accenti pop, saranno le protagoniste del Christmas Concert in programma il 23 dicembre al Teatro Tor Bella Monaca. Ospite d’eccezione Joel Torres, voce leader del Septeto Nabori, che proporrà un’interpretazione trascinante di Feliz Navidad prima di uno straordinario finale a tre sulle note di Hallelujah.

Con una formazione blues, r’n’b, conseguita al Saint Louis Music College di Roma, Alessandra Procacci proporrà i grandi classici del Natale nel suo personale stile condividendo il palco con Rosy Messina, che possiede un vasto repertorio pop, nazionale e internazionale, e vanta una serie di collaborazioni artistiche di grande prestigio come quelle con Fiorella Mannoia, Alex Britti, Annalisa Minetti, Renato Zero, Beppe Vessicchio.

Un duo d’eccezione, dunque, per un Concerto di Natale nel solco della migliore tradizione.

Giovedì 23 dicembre ore 21

Con Alessandra Procacci e Rosy Messina

Con la partecipazione di Joel Torres

Conduce Giancarlo Arientoli

Ideazione e regia Romadimoda

Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino angolo Via Duilio Cambellotti

Prenotazioni: tel 06 2010579

Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 15-18.30

