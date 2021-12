Secondo appuntamento della nuova stagione teatrale del Mac Mazzieri di Pavullo all’insegna della musica classica, in versione pop! Martedì 14 dicembre alle ore 21 la Toscanini Next condurrà gli spettatori sulle note musicali del concerto Cinema e Opera, condotto dal direttore Roger Catino.

Come si evince dal titolo del concerto, “Cinema e Opera”, la serata spazierà tra questi due mondi. Per quanto riguarda l’Opera, gli autori passati in rassegna sono Verdi, Puccini, Beethoven, Piazzolla e Rota; pur mantenendo le linee melodiche classiche delle loro musiche, l’orchestra le trasforma in armonie e ritmi pop e jazz, grazie ad un’attenta operazione di rilettura e contaminazione. Due esempi: il tema di Giulietta e Romeo e, all’interno delle Sinfonie e Preludi di Verdi, il Preludio da La Traviata: nel primo la sublime melodia è accompagnata da un uso significativo delle percussioni; mentre le struggenti note del secondo, pulite e terse, che normalmente sono eseguite dagli archi, sono assegnate alla sola fisarmonica… ed è tutta un’altra musica.

Per quanto riguarda il Cinema, il concerto si concluderà con un momento dalla grande componente emotiva: un “Medley degli eroi”, ossia i musicisti della Toscanini Next si destreggeranno tra le note delle colonne sonore premio Oscar di celeberrimi film incentrati sulla figura di un eroe, quali: “Il Gladiatore” (musiche di Hans Zimmer), “L’ultimo dei Mohicani” (musiche di Trevor Jones), “Mission: Impossible” (musiche di Lalo Schrifrin).

La Toscanini Next è un progetto formato da musicisti under 35, la cui cifra stilistica è la commistione tra generi, i repertori musicali di riferimento sono quattro: sinfonico-operistico rivisitato in chiave pop/rock (rielaborazioni/trascrizioni dal pop e rock d’autore); incidental music (adattamento di musica per danza e prosa, musical, cabaret); global music (arrangiamento di repertori quali Tango, Swing, Klezmer, tradizioni popolari); soundtrack (colonne sonore, musica per arti visive, games, cortometraggi, docufilm).

Informazioni di biglietteria

I biglietti per il concerto “Cinema e Opera” sono già in vendita presso la biglietteria.

Dal 10 dicembre per gli abbonati della stagione 19/20 sono aperte le vendite e le prenotazioni per gli spettacoli da gennaio 2022 fino a fine stagione teatrale e la vendita del CARNET PASSEPARTOUT.

Dal 17 dicembre per il restante pubblico.

Orari di prevendita: Il giorno precedente e il giorno stesso di ogni spettacolo dalle 17.00 alle 19.00 e in orario di apertura della cassa per proiezioni cinematografiche compatibilmente con gli ingressi alle proiezioni.