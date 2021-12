By

Dal 16 dicembre 2021 al 18 aprile 2022 le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Vicenza propongono al pubblico la mostra fotografica Come saremo. L’Italia che ricostruisce, a cura di Arianna Rinaldo con la supervisione scientifica di Barbara Costa, responsabile Archivio Storico di Intesa Sanpaolo.

La mostra presenta una selezione di immagini tratte dell’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo che raccontano l’Italia del dopoguerra: scatti che offrono un forte esempio di resilienza e resistenza, che privilegiano l’entusiasmo, l’azione e la gestualità ottimista.

Le 44 foto storiche in mostra, dal grande potere evocativo, raccontano ‘chi eravamo’ (aiutandoci a immaginare ‘come saremo’) in un ventennio cruciale della storia italiana della ricostruzione e del boom economico. I volti e i gesti delle persone ci mostrano una nuova, riconquistata ‘normalità’ che si trasforma in pochi anni nel cosiddetto ‘miracolo’ economico italiano. Viene naturale pensare alla situazione odierna e all’attuale bisogno di rinascita.

Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici, afferma: “Le Gallerie d’Italia sono luogo di condivisione della bellezza delle nostre collezioni d’arte e la mostra Come saremo consente di ospitare per la prima volta a Palazzo Leoni Montanari il prezioso Archivio Publifoto. L’iniziativa conferma quanto il museo di Intesa Sanpaolo a Vicenza sia spazio aperto alla comunità dedicato alle diverse forme d’arte, capace di contribuire con contenuti sempre nuovi all’offerta culturale di una città con la quale il nostro Progetto Cultura ha un legame storico e radicato, in continua evoluzione.”

L’esposizione ha avuto una prima presentazione a Cortona tra il 15 luglio e il 3 ottobre 2021, nell’ambito dell’XI edizione del Festival Internazionale di Fotografia Cortona On The Move di cui Intesa Sanpaolo è partner.

Il mondo della fotografia e l’approfondimento della cultura dell’immagine sono temi verso cui il Progetto Cultura di Intesa Sanpaolo rivolge crescente attenzione.

Committenze, fotografia come strumento di indagine sociale e come custodia della memoria, arte digitale, collezioni d’arte di proprietà saranno i punti di forza della nuova sede museale che Intesa Sanpaolo sta realizzando a Torino, le Gallerie d’Italia di Piazza San Carlo.