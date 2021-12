Concerto di Natale con Vivaldi e Torelli per Opera San Francesco per i Poveri Onlus

Un’occasione per tornare a festeggiare insieme l’arrivo del Natale, celebrando al tempo stesso l’impegno quotidiano di Opera San Francesco per i Poveri Onlus e dei suoi oltre 1.000 volontari a fianco dei più bisognosi. È il Concerto di Natale che si terrà giovedì 16 dicembre 2021 alle 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore di viale Piave 2 a Milano; l’ingresso è gratuito con prenotazione al link https://coromilano.eventbrite.it fino a esaurimento posti.

Protagoniste della serata saranno le atmosfere della tradizione, sulle note di Vivaldi e Torelli. L’Orchestra Filarmonica Amadeus e l’Amadeus Kammerchor, diretti dal Maestro Gianmario Cavallaro e con la partecipazione del Coro Città di Milano, proporranno infatti alcuni dei brani più conosciuti e amati dei due compositori barocchi: il Concerto in Do minore per archi e il Gloria in Re maggiore per Soli, Coro e Orchestra di Vivaldi e il Concerto in Re maggiore per Tromba e Orchestra di Torelli. Ad accompagnare l’ensemble ci saranno anche la soprano Beatrice Vaccari e la mezzo soprano Victoria Shapranova.

Fondato nel gennaio del 2000, l’Amadeus Kammerchor è formato da circa quaranta elementi. Considerato uno dei cori più prestigiosi della provincia di Novara, si è esibito in molte città italiane e non solo, spaziando all’interno di un vasto repertorio di musica classica e lirica. È diretto dal maestro Cavallaro fin dalla sua fondazione, così come l’Orchestra Filarmonica Amadeus, composta da musicisti professionisti di grande prestigio.

La serata rappresenterà per Opera San Francesco per i Poveri un’occasione per incontrare i propri sostenitori, volontari e amici. Da oltre sessant’anni OSF assiste tutti coloro che si trovano in condizioni di grave difficoltà, garantendo loro non solo una risposta ai bisogni primari, ma anche conforto, ascolto e attenzione. Lo scorso anno OSF ha accolto quasi 20 mila persone offrendo più di 2.000 pasti al giorno nelle sue Mense di corso Concordia e piazzale Velasquez a Milano. Ha inoltre erogato quotidianamente 110 docce grazie al suo Servizio Docce e distribuito in media 17 cambi di abito completi, mentre il Poliambulatorio ha garantito 112 visite mediche e prestazioni ambulatoriali.

Per partecipare sarà necessario esibire Green Pass e documento di identità; l’accesso alla Chiesa sarà consentito solo con mascherine FFP2 o chirurgiche.