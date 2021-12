L’11 e il 12 dicembre alle ore 21.00 l’associazione “Marionette senza fili” presenta una serata a tutta musica sul palco del teatro Giulanco di San Cesareo con il concerto tributo ai Pink Floyd e a David Gilmore in ricordo di Stefano Miglio grazie alla band “Faces of Stone”. L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’ADMO associazione donatori midollo osseo.

Il progetto “Faces Of Stone” nasce verso la fine del 2019 da un’idea di Gianni Vernarelli e Massimiliano Sabelli, legati da una trentennale amicizia e dalla passione per la musica dei Pink Floyd e di David Gilmour. Il repertorio è basato su brani tratti sia dagli album solisti del cantante/chitarrista che dagli album dell’iconica band inglese. Nel settembre 2021, in concomitanza con la “genesi” delle serate dell’11 e 12 dicembre, si unisce alla band la corista Angela Pariota e, per il supporto tecnico, Roberta Tittozzi. I 2 concerti, che serviranno per raccogliere fondi a favore dell’ADMO Lazio OdV, saranno dedicati al compianto amico Stefano Miglio, che oltre a condividere con Gianni e Massimiliano la passione per la musica dei Pink Floyd, ha collaborato alla realizzazione di alcuni suoni che saranno utilizzati durante le 2 serate.

Si potrà accedere a teatro solo se provvisti di greenpass rafforzato ed indossando la mascherina.

Potete trovare i tagliandi per la prevendita qui:

– Pasticceria gelateria Bar Pino di San Cesareo (RM), via Filippo Corridoni 64

– Kraina Viaggi e Viaggi di San Cesareo (RM), via Filippo Corridoni 31

– Happy Bar di San Cesareo (RM), via Casilina 430/432

– BDG di San Cesareo (RM), Via Enrico Toti 131

BIGLIETTI: Ingresso intero euro 15,00

Non mancate!

Per maggiori info e prenotazioni chiamate il numero 3382523004

www.marionettesenzafili.it