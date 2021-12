Se non andavamo da nessuna parte, come abbiamo fatto a sbagliare strada?Tornano al Teatro Puccini due signore della comicità.

Non puoi mancare. Per provare a chiudere in bellezza un capitolo oscuro dell’umanità. Per ritrovarsi, resistendo con ironia e dissacrazione a qualunque avversità.KATIA BENI e ANNA MEACCI con il loro show, condotto rigorosamente CONTROMANO, ci accompagneranno verso il 2022, improvvisando e coinvolgendo il pubblico.Due attrici comiche, dal talento e dall’energia irrefrenabili, che riescono a spazzar via qualunque cliché, rendendo credibile l’improbabile. Un mix di rigore e follia totalmente unici, per un recital carico di energia.Un rito collettivo di sopravvivenza che punta dritto al cuore, nella speranza in un futuro migliore.

Per tutte e tutti!Ti aspettiamo!

Biglietti 30 dicembre e 2 gennaio:

I settore € 20,00

II settore € 15,00

(esclusi diritti di prevendita)

Biglietti 31 dicembre:

I settore € 40,00

II settore € 35,00

(esclusi diritti di prevendita)

Gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme Anti-Covid 2019

L’accesso in sala è consentito solo con Green Pass Rafforzato e mascherine FFP2

La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone

Acquisto on line su www.teatropuccini.it