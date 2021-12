“Dance ” di Eris

il nuovo singolo di ERIS in radio e in digitale FUORI IL VIDEO

È in radio “DANCE” il nuovo singolo di Eris, scritto con Simone Cerratti (Skyvi), già disponibile in digitale (Incisi Records / Believe) e da oggi anche in video su Youtube.

Dopo il successo di “Reggaeton Salvaje” Eris presenta il suo nuovo singolo trasportandoci letteralmente in discoteca infatti “Dance” è un ibrido tra reggaeton e dance pop con un testo spensierato che invita al divertimento e dà il via a futuri progetti che vedranno Eris coinvolto in nuove sfide musicali e bizzarre contaminazioni.

“Non è importante l’età o il colore della pelle – spiega l’artista – lo scopo è ballare liberandoci da ogni pensiero senza aver timore di mostrarci per quel che siamo.”

“Dalle solite congetture sempre presenti, alle affermazioni convenevoli adottate dalla società, la Donna, con fare accattivante ed intraprendente, diviene materia prima ed elemento fondamentale all’interno del video – afferma il regista Manuel Guaglianone – Donna libera di esprimersi nelle sue forme più eccitanti e provocanti diviene essere nato per il compiacimento proprio e dell’uomo che, in questo video, non lascia in dubbio alcun particolare. Estremamente energico e sensuale, ballerete a ritmo di Dance.”

Qui il video: https://youtu.be/ibrRVI_d1-U