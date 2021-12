Atto liberamente ispirato al Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns

con Maria Cassi

Leonardo Brizzi al pianoforte

Nino Pellegrini al contrabbasso

luci e suoni Diego Costanzo

Durata 1h15

Diamine! Tipica espressione Toscana per esprimere certezza ed entusiasmo, quello che Maria Cassi ancora una volta ci vuol trasmettere mettendo in scena un adattamento dell’opera di Saint Saens riunendo così anche lo storico duo Aringa e Verdurini ovvero il maestro Leonardo Brizzi al pianoforte avvalendosi anche della collaborazione di una vecchia e preziosa conoscenza come quella di Nino Pellegrini al contrabbasso.

Arrangiamenti quindi per solo piano e contrabbasso e voce dell’istrionica attrice cantante che riscrivendo e rielaborando l’opera fatta di quadri dedicati agli animali, alterna momenti di pura comicità a momenti lirici, surreali e delicati accompagnati dalla bellissima musica che contraddistingue l’opera di Saint Saens spingendosi oltre con sonorità melodiche e jazzistiche in stretta complicità con un partner con cui ha condiviso per più di venti anni numerosi palchi italiani ed internazionali.

Uno spettacolo molto divertente arguto e intelligente e per ogni età che ancora una volta esprime il grande amore per il Teatro e per la Musica come forme di libertà emotiva e culturale, nutrimento essenziale e necessario senza il quale non può esistere una profonda umana e consapevole crescita.

ORARI:

mercoledì 5 Gennaio h 21:15; giovedì 6 Gennaio h 16:15; venerdì 7 Gennaio h 21:15; sabato 8 Gennaio h 16:15; domenica 9 Gennaio h 19:15

PREZZI:

I settore > intero 25€

II e III settore > intero 20€; under26/over65 15€; ; convenzioni 18€, Carta Vieni a Teatro 2022 18€

_________________________

Tutti i prezzi sono da intendersi + prevendita

________________________