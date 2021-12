Digital Media Fest : edizione 2021

Creatività ed innovazione si incontrano al Digital Media Fest

L’edizione 2021 del Digital Media Fest avrà luogo da venerdì 10 a domenica 12 dicembre, presso la Casa del Cinema. Tre giornate che vedranno protagonisti ospiti internazionali, workshop, proiezioni, anteprime e Panel. Gemellato con i webfest di oltre 20 Paesi, l’evento – che nasce da un’esperienza di 9 anni nel mondo festivaliero della direttrice artistica Janet De Nardis – porta in esclusiva prodotti, creativi e idee capaci di influenzare positivamente il mercato italiano. L’edizione 2021 sarà all’insegna di idee innovative, di proposte versatili e di confronti mirati sul nuovo mercato audiovisivo nel ciclone della pandemia. Il Digital Media Fest si pone come una certezza e un punto di riferimento per giovani talenti, produttori desiderosi di innovazione e rappresentanti delle istituzioni in una miscela creativa per un evento unico nel suo genere. In questa edizione post pandemia sono state oltre 300 le opere che si sono iscritte al concorso, e di queste sono circa 60 i finalisti tra cui i giurati sceglieranno i vincitori che si aggiudicheranno i premi nelle seguenti categorie: webserie, Vertical video, video Vr, puntate zero, Fashion Film e cortometraggi.

La giuria dei cortometraggi è composta dal regista, sceneggiatore e direttore della fotografia Daniele Ciprì, l’attore e regista Massimiliano Bruno, la Sceneggiatrice Eleonora Cimpanelli, l’Attore Andrea De Rosa, il doppiatore Stefano De Sando, il Preside del Centro Sperimentale di cinematografia – CSC Adriano De Santis, Il Professor Mauro Di Donato (Sapienza), l’Attore e Regista Ludovico Fremont, l’attrice e regista Eleonora Ivone, il regista Cristian Marazziti, il Professore di Storia del cinema (Sapienza) Andrea Minuz, l’Attore e produttore Federico Perrotta

La sezione Virtual reality sarà giudicata dalla produttrice cinematografica Manuela Cacciamani, dal Giornalista Giampaolo Colletti, dal Direttore del Seoul Web Fest e dell’Asia Web Award Young Man Kang, dal Direttore del Rio Web Fest Leandro Silva e dall’autore multimediale Mariano Equizzi.

I giurati che valuteranno le webserie saranno: il Direttore del Lima Web Fest Luis Felipe Alvarado, il Direttore del Die Seriale Csongor Dobrotka, il Direttore del Montreal Digital Web Fest Laurent Everaerts, l’autore e comico Antonio Giuliani, il Direttore del Bogotà Webfest Santiago Gomez, il Direttore del British Web Awards Chris Hembury, la Web Creator Angelica Massera, il Presidente IFC Italian Film Commissions e Direttore Generale Roma Lazio Film Commission Cristina Priarone, il Direttore del Miami Web Fest Bryan Thompson.

La giuria dei Fashion Film sarà invece composta dal fashion designer Martino Midali, dalla professoressa Romana Andò (Sapienza – Fashion Studies), dalla Segretaria Generale ANICA Academy Francesca Medolago Albani, da Laura Gramigna (Direttrice dell’Accademia del Lusso), Adriano Franchi Direttore Generale di Altaroma, dalla giornalista Giulia Rossi e dall’hair stylist Sergio Valente.

Tra le tante personalità di spicco la giuria dei pilot, vertical movie e scuole vedrà coinvolti: la Giornalista, Caposervizio Tgr Lazio Mariella Anziano, il Direttore responsabile LEI style, ORA e VOI Lorella Ridenti, il Presidente CNA Cinema e Audiovisivo RM Marco Luca Cattaneo, il Direttore responsabile di “Esclusivo!” Francesco De Angelis, il gionalista Sergio Fabi (Cinemotore), il Direttore di Festival Antonio Flamini, il Produttore Claudio Bucci, l’editrice di Rid 96.8 Michelle Marie Castiello, il Tv Writer Giuseppe Calabrese, il CEO di Stadion Video Roberto Grassi, il General Manager Luciano Vittori.

In questa nuova edizione una madrina e padrino d’eccezione: Elena Sofia Ricci e Andrea Roncato

Tra i partner di quest’anno che assegneranno i premi ai vincitori del Festival:

Rai Cinema Channel premio del valore di 3.000 Euro in acquisto dei diritti

premio del valore di 3.000 Euro in acquisto dei diritti Panalight 2 premi del valore di 5.000 Euro

2 premi del valore di 5.000 Euro Roma Lazio Film Commission premio Movieland di 2.000 Euro

premio Movieland di 2.000 Euro Stadio Video metterà a disposizione due premi in sottotitoli in inglese con relativo DCP per un massimo di 20 minuti ciascuno

metterà a disposizione due premi in sottotitoli in inglese con relativo DCP per un massimo di 20 minuti ciascuno Blacklight Digital metterà a disposizione la post produzione di un cortometraggio del valore commerciale di 3.000 Euro.

metterà a disposizione la post produzione di un cortometraggio del valore commerciale di 3.000 Euro. YouMovie: Al vincitore della sezione “Youmovie per il cinema”, sarà data l’opportunità di un contratto di distribuzione della successiva opera di cortometraggio per un anno

Al vincitore della sezione “Youmovie per il cinema”, sarà data l’opportunità di un contratto di distribuzione della successiva opera di cortometraggio per un anno Altaroma: Due Fashion Film proiettati a Altaroma

Due Fashion Film proiettati a Altaroma Mediolanum Editori: Premio in comunicazione

Premio in comunicazione Fashion Channel – I sette Fashion Film premiati saranno visibili sul network che nel 2020 è stato tra i più visualizzati per la categoria fashion & style, con oltre 650 milioni di views

I sette Fashion Film premiati saranno visibili sul network che nel 2020 è stato tra i più visualizzati per la categoria fashion & style, con oltre 650 milioni di views Rid 96.8: premio in comunicazione radio e sala di registrazione a disposizione

Inoltre, i finalisti saranno selezionati per essere tra i finalisti (in selezione diretta) dei seguenti webfest: BILBAO SERIES LAND, BOGOTA WEBFEST , British WebAwards, Die Seriale, Lima Web Fest, Marseille Web Fest, Miami Web Fest, Montreal Digital Web Fest, Rio Web Fest, T.O. WebFest, Webseries Festival Global, Festival dei Castelli Romani.

Infine, i vincitori delle varie categorie avranno visibilità attraverso i media partner del festival.

Le targhe che verranno assegnate ai vincitori del Festival sono state realizzate da “Monni Premiazioni”.

Tra gli sponsor tecnici anche Gianluca Mech che offrirà omaggi Tisanoreica agli ospiti del Festival

L’ultima giornata sarà dedicata alla consegna dei premi di questa edizione con il Gran Galà dei prodotti audiovisivi webnativi che si svolgerà domenica 10 Dicembre alle ore 18:30 presso Casa del Cinema, all’interno di Villa Borghese, uno dei parchi più belli e suggestivi di Roma. Il Digital Media Fest è il più grande Festival dell’audiovisivo webnativo: l’evento di sperimentazione e innovazione. Il cinema del Futuro è qui!